Terörden temizlendi, paraşütçülerin gözdesi oldu

Siirt’in eşsiz doğasıyla baş döndüren ve geçmiş yıllarda silah sesleriyle yankılanıp, sürekli terörle anılan Botan Vadisi, terörün temizlenmesiyle birlikte yamaç paraşütçülerinin gözde mekanlarından biri haline geldi. Paraşütçüler, sürekli uçuşlar gerçekleştirdikleri vadide renk cümbüşü oluşturdu.

Bitlis’in güneyindeki yüksek dağların eteklerinden kaynağını alan Botan Nehri’nin batıya doğru akarken oluşturduğu Siirt kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Botan Vadisi, yamaç paraşütçülerinin gözdesi haline geldi. Yıllarca silah sesleriyle yankılanan ve terörle anılan vadi, terörün bölgeden sökülüp atılması ve yılın 12 ayı uçuş yapılabilmesine olanak sağlaması nedeniyle paraşütçülerin akınına uğruyor. Yamaç paraşütü sporcuları, vadinin eşsiz doğasında uçmanın keyfini çıkarırken, paraşütler de vadiye apayrı bir renk katıyor. Deyr mevkisinde yamaç paraşütü yapan sporcular, Botan Dağları’nı uçarak keşfediyor.

2013 yılından beri Siirt Beron Sportif Havacılık Kulübü üyesi olan Soner Yılmaz, Botan Vadisi’nin muhteşem manzarası eşliğinde yamaç paraşütü uçuşu yaptıklarını anlattı. Kentte haftada 4’ü bulan uçuşlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Yılmaz, “Uçuş sayımızı artırmış bulunmaktayız. Çok güzel termal akımları oluşuyor. Yamaç paraşütü pilotları burada termal akımları kullanarak yaklaşık deniz akımından 900 metre yükseklikte olan yere termal akımlarla 2 bin ile 3 bin metrelere kadar çıkarılabiliyor" dedi.

"Güven ortamıyla birlikte yaygınlaştı”

Yamaç paraşütü sporunun Siirt genelinde huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla birlikte yaygınlaştığını ve özellikle gençlerin ilgi gösterdiğini vurgulayan Ulaş Aslan, “Botan Vadisi’nin uçuş olarak gerçekten çok güzel bir özelliği var. Hem manzaramız termal aktivitelerimizle buraya dışarıdan gelen pilot arkadaşlarımızla güzel ve iyi bir şekilde kullanabilir. Almış olduğumuz irtifalarla Siirt üzerinde görsel şölen yaşatabiliyoruz. Ayrıca ticari uçuşlar da yapıyoruz. Turistleri, il dışından gelen arkadaşlarımızı da buraya bekliyoruz. Gerçekten çok güzel uçuş alanlarımız var. Bu konu hakkında Türkiye’nin birçok yerinde yamaç paraşütü yapan pilot arkadaşlarımızı da bölgemize Botan Vadimizin güzelliğine bekliyoruz. Evet, şunu da belirtmek istiyorum. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin güvenlik açısından sıkıntılı ve sorunlu olduğunu düşünen vatandaşlar olabilirler. Güven ortamının sağlanmasından ötürü burada herhangi bir sıkıntı yoktur. Bizler her gün bu dağlara, ovalara gelip uçuşlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Şehrimize dışarıdan gelecek olan vatandaşlarımıza bu konuda gönülleri rahat olabilir" diye konuştu.

Botan Vadisi’nin eşsiz bir güzelliğinin olduğunu ifade eden Muhuttin İdiz ise "Başka illerde yamaç paraşütü yapan arkadaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Gelip görmelerini Siirt’te terörün değil de huzur ve güven ortamının olduğunu görmelerini istiyoruz. Bu sporu beraber icra etmek istiyoruz. Siirtimizi pozitif anlamda tanıtmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.