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02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:37

Terörden temizlenen Raco’yu gökkuşağı süsledi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Suriye ile Türkiye sınırındaki Raco dağlarının çevresinde meydana gelen gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

Terörden temizlenen Raco'yu gökkuşağı süsledi
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Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Suriye ile Türkiye sınırındaki Raco dağlarının çevresinde meydana gelen gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

Suriye sınırındaki Hatay’ın Hassa ilçesinde meydana gelen yağmurun ardından açan güneş, görsel şölen oluşturdu.

Fotoğraf sanatçısı Burhan Ateş, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri tarafından terörden temizlenen sınırın hemen karşısındaki Raco Dağları’nı da kadrajına alarak kartpostallık fotoğraflar çekti.

İzleyenlere büyük keyif veren gökkuşağı bir süre sonra gözden kayboldu.
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