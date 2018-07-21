Teröre inat binlerce kişi 173.Güvende Yayla Şenliğinde buluştu

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi sınırlarında yer alan ve adını Anadolu erenlerinden Güvenç Abdal’dan alan Güvende yaylasında binlerce vatandaş geçtiğimiz haftalarda çatışmanın yaşandığı bölgeye 3 kilometre mesafede düzenlenen yayla şenliğinde buluştu.

Yöresel halk pazarının da kurulduğu şenlik her zaman olduğu gibi Kur’an okunarak ve dua edilerek başladı. Osmanlı-Rus harbi döneminde çok sayıda şehit verilen bölgede gerçekleştirilen etkinlikte protokol konuşmalarının ardından vatandaşlar Karadeniz müziğinin güçlü seslerinin söylediği parçalar ve kemençe eşliğinde horon oynadı.

Vatandaşların çadırlarını kurup, mangallarını yaktığı, semaver ateşinde demledikleri çaylarını yudumladıkları, İlçe merkezinden yaylaya kadar vatandaşların konforlu bir şekilde beton yoldan ulaşabildiği 2 bin 260 metre rakımlı Güvende yaylasında gerçekleştirilen etkinliğe protokol üyeleri de ilgi gösterirken, vatandaşlar geçtiğimiz PKK’nın sözde Karadeniz liderinin öldürüldüğü alana kuş uçuşu 3 kilometre mesafede teröre inat gönüllerince eğlendi.

“Bunlar bizi yıldıramaz”

Kürtün Belediyesi’nin organizasyonda gerçekleştirilen şenliğe katılanlardan Aşağı Karadere muhtarı Mehmet Aksoy, bölücü terör örgütlerini kast ederek, “Bu lanetler başımıza bela olacağından birlik olmamız gerekiyor. Huzurlu olmamız için halkın sağduyulu ve soğukkanlı olması gerekir. Bunlar bizi yıldıramaz. Biz bunlara müsaade etmeyiz. Bu konuda hep birlikte olarak terör belasını başımızdan kovacağız” dedi.

Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat ise İHA’ya yaptığı değerlendirmede Güvende yaylasının uzun yıllar buraya yerleşen Çepni Türklerinin İslam’la buluşmasını sağlayan Güvenç Abdal’ın medresesini kurduğu bir yer olduğunu, ismini de Güvenç Abdal’dan, güvenmeden aldığını söyledi.

“Ermenilerin o zamanki oyununun aynısını şimdi PKK terör örgütü yapıyor, askerlerimizin yanındayız, burayı o 3-4 çapulcuya bırakmayacağız”

Bu yöreyi Ermeniler’in Ruslar’la işbirliği yaparak Osmanlı-Rus savaşında işgal etmeye çalıştıklarını, Ermenilerin o dönem yaptığı oyunun aynısını şimdi de terör örgütü PKK’nın yapmaya çalıştığını ifade eden Başkan Kanat, “Buradaki Çepni Türkleri çok cesur ve dinine düşkün olduğu için burayı ele geçirselerdi Karadeniz’i de ellerine geçireceklerdi. Buradaki topraklarda mutlaka şehit kanı vardır. Her yerde şehit mezarı vardır. Kabaktepe şehitliği hemen yakınımızda zaten. Ermenilerin o zamanki oyununun aynısını şimdi PKK terör örgütü yapıyor. Buraya gele geçirmek için çok önem veriyorlar. Ama Allah’ın izniyle, askerlerimiz, milletimiz onları püskürtüyor. Biz de milletimize, devletimize güveniyoruz. Askerlerimizin yanındayız. Burayı o 3-4 çapulcuya bırakmayacağız. Karadeniz’in sorumlusunun da kellesini askerlerimiz aldı. İnşallah diğerlerini de buradan kovacağız” şeklinde konuştu.

“Geçen yıl mahcuptuk ama şimdi gönlümüz rahat”

Etkinlikte konuşan Gümüşhane Valisi Okay Memiş ise göreve geldikten sonra şenliğe ilk geldiğinde biraz mahcup olduklarını fakat şimdi yolun tamamının beton yol yapılması nedeniyle biraz daha gönül rahatlığıyla şenliğe geldiğini hatırlattı.

Güvende, Kazıkbeli, Limni gölü yollarını betonla kapladıklarını, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini ifade eden Vali Memiş, “On binlerce insanın yaşadığı yaylalara ulaşımı biraz daha kolaylaştırmak için yolları beton yaptık. İnşallah Zigana-Kadırga arasındaki yola bu yıl el atacağız. Yine Güvende yaylası ve Kabaktepe Şehitliği arasındaki yolu da önümüzdeki yıl beton yol yapmayı planlıyoruz. Sapmaz-Kazıkbeli arasını ve Güvende-Kazıkbeli arasındaki yolları da imkanlarımızı zorlayarak daha yüksek standartlara çıkarmaya gayret edeceğiz” dedi.

“Sayıları az olan terörist unsurları tamamiyle Karadeniz bölgesinden atacağız”

Bölücü terör örgütünün sözde Karadeniz bölge sorumlusunu geçtiğimiz günlerde başarılı bir operasyonla bertaraf ettiklerini dile getiren Vali Memiş, “İnşallah sayıları az olan bu terörist unsurları tamamiyle Karadeniz bölgesinden atacağız. Bu yaylalar bizim. Şehitlerimize mahcup olmamak için çalışıyoruz. Bu bölgenin insanıyız. Sizlere hizmet etmekten, sizler için çalışmaktan büyük keyif alıyoruz. Ahirete göçtüğümüzde şehitlerimize mahcup olmamak için büyük çaba içerisindeyiz. Sizlerin emrindeyiz. Sizlere ağalık, paşalık yapmak için değil, hizmet etmek için varız. Yeni bir idari yapılanmayla bu ülke çok daha hızlı bir şekilde muasır medeniyetler seviyesine ulaşacaktır. Buna inancımız tamdır” diye konuştu.

“Biz bir oldukça, beraber oldukça, birlikte hareket ettikçe, vatan, millet, devlet, din ve millet sevgisini bırakmadıkça, imanlı nesiller yetiştirdikçe hiçbir güç bizi alt edemeyecektir”

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül de konuşmasında şenliğin birlik ve beraberliğin daha da güçlenmesine vesile olmasını dileyerek, “Millet olarak en fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde bir ve beraber olunca bütün güçlükleri en kısa zamanda nasıl aştığımızı 15 Temmuz gecesi FETÖ terör örgütünün ülkemiz üzerinde başlattığı işgal ve darbe girişiminde gördük. Biz bir oldukça, beraber oldukça, birlikte hareket ettikçe, vatan, millet, devlet, din ve millet sevgisini bırakmadıkça, imanlı nesiller yetiştirdikçe hiçbir güç bizi alt edemeyecektir” ifadelerini kullandı.

Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Özkürtün Belediye Başkanı Aynur Zorlu Kaya ve İstanbul GÜDEF Başkanı Vahit Olgun’un da selamla konuşması yaptığı etkinlikte söz alan Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat, Kürtün-Güvende arası beton yol yapımı için Vali Okay Memiş ve Milletvekili Hacı Osman Akgül’e teşekkür ederken, devamında Kabaktepe şehitliğinin yolunun da yapılmasını istedi.

Protokol konuşmalarının ardından Karadeniz müziğinin güçlü sesi Sait Uçar ve diğer sanatçıların seslendirdiği parçalar eşliğinde vatandaşlar akşam saatlerine kadar horon oynadı.