Teröristler, evlilik dışı ilişkilerden doğan bebekleri satıyor

Bölücü hainler, evlilik dışı ilişkilerden doğan bebekleri satıyor

Güvenlik güçlerine 24 Eylül 2018 tarihinde teslim olan bir kadın terörist ifadesinde, Suriye’de terör örgütü tarafından kullanılan bir hastanede E.A. isminde diğer bir teröristin kendisine tecavüz ettiğini, hamile kalması üzerine Eylül 2017’de doğum için bölgede bir başka hastaneye gönderildiğini ve doğum yaptığını, örgütün doğan çocuğa Avrupa’da satmak üzere el koyduğunu anlattı.

Kendi çocuğuyla beraber birçok çocuğun da Avrupa’da satıldığını belirten terörist, olay sonrası, örgütün moral olsun diye kendisini üst düzey bir kadın teröristin yanına görevlendirmek istediğini, ancak örgütün iç yüzünü gördüğü için bunu reddettiğini ve kaçarak teslim olduğunu ifadesine ekledi.