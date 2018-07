Terörün yerini huzura bırakması ile dağlar ve yaylalar şenlendi

Şırnak’ın Uludere ilçesi kırsal alanında terörün yerini huzura bırakması ile hayvancılık canlanırken, ilçeden dağ köyleri ve yaylalara hayvanları aşılamak için çıkan veterinerler araçların gitmediği bölgelere at sırtında giderek aşılama çalışmaları yaptı.

Küçükbaş hayvanların aşılarını yapmak için kilometrelerce at sırtında yaylaya çıkan veterinerlerin meslek aşkı yöre halkı tarafından taktir edildi. Araç yolunun olmadığı 3 bin rakımlı Tanin Dağına at sırtında giden veterinerler hayvanların aşılarını yaparak geri döndü. Uludere İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü veteriner hekimleri rutin aşıları yapmak, hayvanları kavurucu sıcaklardan korumak maksadıyla çıktıkları yaylada yol bitince köylülerden yardım isteyerek at ve katır sırtında kilometrelerce yol kat edip 3 bin rakımlı Tanin Yaylasına çıktı. Terörün yerini huzura bırakmasının ardından Uludere ilçesine bağlı Dağdibi köyü Tanin Dağı bölgesinde bulunan yaylaya çıkan çiftçiler hayvanları hastalanınca veteriner hekimlerine başvurdu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 5 kişi yaylalara çıkmak üzere yola koyuldu. Heyet araç ile gidebilecekleri noktaya gittikten sonra köylülerden at ve katır isteyerek yaylaya çıktı. Dağdibi köyüne araçla gelen veteriner hekimler, yaylaya çıkmak için köylüler tarafından hazırlanan at ve katırlara binerek yaylaya ulaştı. Aralarında kadın veterinerin de bulunduğu heyet uzun bir uğraşın ardından ulaştığı yaylada hayvanları aşıladı. Yaklaşık 3 saat at ve katır sırtında yolculuk yaparak yaylaya ulaşan ekipler aşıları yaptıktan sonra yine at ve katır sırtında geri döndü. Veteriner hekim Murat İnan, bölgede zor şartlarda çalıştıklarını ancak bunun bir engel olmadığını belirtti. İnan, "Aylardır Uludere ilçesine bağlı kırsal alanlarda çalışıyoruz. Hayvanların kontrolünü yapıyoruz. Ev ev dolaşıp çiftçilerimize gerekli bilgileri verdik kontrolleri yaptık. İlçeye bağlı Dağdibi köyüne gittik binlerce hayvan yaylada olduğu için yaylaya çıkıp burada aşıların yapılmasını sağladık. Ancak bir engel vardı, araç bölgeye çıkmıyordu. Köylülerden temin ettiğimiz at ve katırlarla yaylaya çıktık. Yöre halkı bizi çok sıcak karşıladı. Buranın insanı çok misafirperver yaylada unutulmaz bir gün yaşadım diyebilirim. İşimiz gereği gittik şimdi bu bölgede çalıştığım için çok mutluyum" dedi.

3 bin rakımlı dağın zirvesinde yaşamını sürdüren göçerlerin binlerce koyun ve keçisini bir günde aşılayıp tekrar ilçe merkezine dönen veteriner heyeti yaylada çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarında paylaşınca tıklanma rekorları kırdı.