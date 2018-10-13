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13 Ekim 2018 Cumartesi 11:21

TESK Genel Başkanı Palandöken: “95 yıldır başkent Ankara’nın yeri başkadır”

Ankara’nın başkent oluşunun 95. yıl dönümü sebebiyle yazılı bir mesaj yayınlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tarihimizde Ankara’nın yeri başkadır. Kurtuluş mücadelemizdeki kararlı ve azimli duruşu ile coğrafi konumu nedeniyle başkent olmayı en çok hak eden Ankara’nın başkent oluşunun 95. yıl dönümünü kutluyorum” dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken: '95 yıldır başkent Ankara'nın yeri başkadır”
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Ankara’nın başkent oluşunun 95. yıl dönümü sebebiyle yazılı bir mesaj yayınlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tarihimizde Ankara’nın yeri başkadır. Kurtuluş mücadelemizdeki kararlı ve azimli duruşu ile coğrafi konumu nedeniyle başkent olmayı en çok hak eden Ankara’nın başkent oluşunun 95. yıl dönümünü kutluyorum” dedi.

Ankara’nın tarihimizde çok önemli bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kurtuluş Savaşı’nın yönetildiği, karargâh niteliği gören Ankara tarihimizde çok önemli adımlara ev sahipliği yapmıştır. İdeal devlet merkezinin sahip olması gereken tüm özellikler Ankaramızda mevcuttu. 95 yıl önce 13 Ekim 1923’te TBMM’de kabul edilen tek maddelik yasa ile coğrafi ve stratejik durumu, iç ve dış güvenliğin gerekliliği ile en uygun yer olarak belirlenen Ankara devletimizin merkezi olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk için de Ankara’nın yeri başka, Ankara için de Mustafa Kemal Atatürk’ün yeri başkadır. Ankara’nın ortasında yükselen Anıtkabir, bu karşılıklı sevginin insanlık tarihi var oldukça yaşamaya devam edeceğini gösteren bir kanıt niteliğindedir. Ankara’nın başkent olması ülkemizin işgalden tamamen kurtulmasından sonra cumhuriyetimizin ilanı için çok önemli bir adım oluşturmuştur. Ülkemizde 95 yıldır başkentlik yapan Ankara’nın başkent oluşunu gururla ve yürekten kutluyorum. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla yad ediyorum” dedi.
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