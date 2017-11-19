TESK’in bilirkişilik eğitimini bitirenlere sertifikaları verildi

ANKARA (İHA) – Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) tarafından verilen bilirkişilik temel eğitimi başarıyla bitiren 24 kişiye sertifikaları TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken tarafından törenle verildi.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında TESK tarafından verilen bilirkişilik temel eğitimlerinin son gününde bir öğrenci gibi eğitime katılan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, önce kursiyer olup bir öğrenci gibi ders dinledi, sonra başarılı kursiyerlerin sertifikasını verdi. Sertifika töreninde konuşan Bendevi Palandöken, “Bilirkişilik bir kamu görevidir ve başkasına devredilemez. Size verilen görevi şahsen yaparak sorumluluğunuzu yerine getirmelisiniz. Çünkü bilirkişilik para kazanma kapısı değildir. Uyuşmazlıkları çözmede adaletin sizin uzman olduğunuz meslekte bilgi ve tecrübenize başvurması demektir” dedi.

“Ahiliğin özünde bilirkişilik var”



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TESK tarafından açılan bilirkişilik temel eğitimlerine 24 kişinin katıldığını ve bunlardan sadece 3 tanesinin esnaf olduğunu da belirten Palandöken, “Esnaf ve sanatkarlarımız da bu temel eğitimler sonrasında başvuruda bulunarak bilirkişilik yapabilecek. Bilirkişilik temel eğitimi, 5 yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren bir eğitim. Temel eğitim, 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere en az 24 ders saatinden oluşuyor. Kanun gereği eğitim grupları 24 kişiden oluştu. Konfederasyonumuz tarafından 6’şar saat 4 gün süreyle 2 hafta sonu eğitim verildi. Kurslarımız halen devam etmektedir. Bilirkişiliğin özünde meselenin çözümüne katkı koymasıdır. Sizler zaten hepiniz bir meslek sahibisiniz. Haksızlıkların giderilmesi için iyi bir uygulama. Her dosya tanıdığa değil de adil olarak eşit bir şekilde herkese dağıtılmalıdır. Zaman zaman bu eğitimlerle ilgili bizlere de bazı dosyalar geldi. Katkı koyduk. Aslında bilirkişiliği ben Ahilik kültürüne benzetiyorum. Yani bugünkü bilirkişilik Ahilik kültürünün zamanımıza uydurulması ve biraz gelişmişidir” diye konuştu.