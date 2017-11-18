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18 Kasım 2017 Cumartesi 14:07

TFMD yönetimi güven tazeledi

Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin Ankara’da yapılan 16 Genel Kurulunda Rıza Özel yeniden başkanlığa seçildi.Derneğin yeni yönetiminde başkanvekili Osman Altınışık olurken başkan yardımcılıklarına Tolga Adanalı, Cem Öksüz, Öner...

TFMD yönetimi güven tazeledi
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Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin Ankara’da yapılan 16 Genel Kurulunda Rıza Özel yeniden başkanlığa seçildi.

Derneğin yeni yönetiminde başkanvekili Osman Altınışık olurken başkan yardımcılıklarına Tolga Adanalı, Cem Öksüz, Öner Şan ve Osman Şişko getirildi. Derya Yetim Genel Sekreter, Hamza Şahin Mali Sayman, Necati Savaş, Cengiz Oğuz Gümrükçü ve Ahmet İzgi ise üye olarak TFMD’nin yeni yönetiminde görev yapacak. Derneğin bu dönemde yeni genel merkeze kavuştuğunu dile getiren Başkan Rıza Özel, Foto Muhabiri Dergisi’nin yeniden yayın hayatına başladığını ve söyleşilerle, sergilerle gençlere ulaştıklarını anlattı.

Derneğin 33 yıldır düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nın jürisinde dünya basın fotoğrafına yön veren yabancı konuklar ağırladıklarını dile getiren Özel, “2015 yılında 14 yabancı, 2016 ve 2017 yılında 5 yabancı jüri üyesi konuğumuz oldu. Hem Antalya’yı hem İstanbul’u güzellikleri ile gösterdik” dedi. Özel, yeni dönemde de derneği daha kurumsal bir yapıya kavuşturmak için çaba harcayacaklarını, Anadolu’da daha fazla organizasyonla foto muhabirliği konusunda seslerini duyurmak istediklerini ifade etti. Rıza Özel, “Gazeteciliğin sorunlarını anlatıyoruz. Fotoğraf makinelerindeki yüzde 25 ÖTV’yi ve her geçen gün daralan istihdama kadar sıkıntılarımızı aktarıyoruz. Kısacası bu dönemde en önemli hedefimiz, daha kurumsal bir yapı sağlamak ve bu kurumsallıkla gelir kaynaklarının kalıcılığını başarabilmek ve daha geniş kitlelere ulaşmak” diye konuştu.

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