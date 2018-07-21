The Independent ve SRMG’den dev iş birliği duyurusu

İngiltere ve ABD merkezli dijital haber yayıncısı The Independent ile Ortadoğu’nun en büyük medya kuruluşu Suudi Araştırma ve Pazarlama Grubu SRMG, uluslararası üne sahip saygın gazeteciliği dünya çapında milyonlarca yeni okura ulaştırmak için bugün uzun vadeli bir projeyi hayata geçiriyor.

İngiltere ve ABD merkezli dijital haber yayıncısı The Independent ile Ortadoğu’nun en büyük medya kuruluşu Suudi Araştırma ve Pazarlama Grubu SRMG, uluslararası üne sahip saygın gazeteciliği dünya çapında milyonlarca yeni okura ulaştırmak için bugün uzun vadeli bir projeyi hayata geçiriyor.

Dört yeni web sitesi, küresel ve yerel olaylar hakkında en kaliteli, özgür fikirli, bağımsız, olayın iç yüzünü anlatan haber ve analiz sunacak. Bunlar Arapça, Urduca, Türkçe ve Farsça yayınlanacak. Her site, independent.co.uk makalelerinin çevirilerinin yanı sıra, Londra, İslamabad, İstanbul ve New York merkezli SRMG muhabirleri ile Riyad ve Dubai’deki operasyon ekibinin ürettiği içerikleri yayınlayacak.

Yeni siteler - Independent Arabistan, Independent Urduca, Independent Türkçe ve Independent Farsça - SRMG sahipliğinde işletilecek. Tüm editöryal uygulamalar ve veriler, dünya çapındaki standartlara, davranış kurallarına ve Independent’ın etiğine uygun olacak.

Bu yeni proje, yakın zamanda Kudüs, Delhi, Moskova ve İstanbul muhabirleriyle denizaşırı haber ağını genişletmeye yönelik stratejik büyümenin bir parçası. Dünyanın dört bir yanında pek çok yayıncının geri çekilmesinin aksine Los Angeles, San Francisco, Washington ve Seattle’da benzer pozisyonlar oluşturulması, Londra ve New York haber merkezlerine ek personel sağlanması ve uluslararası etkinliğinin arttırılması planlanıyor.

2022’ye gelindiğinde, dünya nüfusunun üçte ikisinin akıllı telefon ağına sahip olması bekleniyor. Bu büyümenin büyük bölümü, İngiltere ve Avrupa’daki daha olgun pazarların dışında gerçekleşecek. Uluslararası raporlama bakımından güçlü bir miras ve itibara sahip haber yayıncıları için, bu durum büyük bir fırsat sunuyor.

SRMG Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ghassan Alshibl, şunları söyledi:

“The Independent ile oluşturulan bu kapsamlı ortaklıkla SRMG, uluslararası lisanslama işlerini büyüterek ileri taşıyor. Bu çok dilli projeyle, dünya çapında yüz milyonlarca okuyucuya ulaşmayı hedefliyor, kitlemizin muazzam ölçüde genişleyeceğine gönülden inanıyoruz.

SRMG’nin dünya çapındaki en büyük yayıncılarla 2006 yılında başlattığı küresel iş girişimlerinin bir parçası olarak, bugün IDNM ile olduğu gibi tüm ortaklıklarımızda, küresel medya endüstrisinin daha geniş bir alanında, kaliteli gazeteciliğin güvenilirliği, özgünlüğü ve otoritesinin güçlü profesyonel sütunlarına ve rekabet gücüne dayanarak SRMG’nin içerik platformlarını belirgin bir şekilde büyütmek ve güçlendirmek için isteklilik ve kararlılık gösteriyoruz. Yatırım ve büyüme stratejilerimize böyle bir yaklaşımla, SRMG, pazardaki konumunu bölgesel ve uluslararası alanda medya ortamındaki en önemli oyunculardan biri olarak sağlamlaştıracak”.

Independent Dijital Haber ve Medya Genel Müdürü Zach Leonard de şunları söyledi:

“The Independent, 31 yıl boyunca oluşturmuş olduğu güven ve otoriteyle, dünya çapında, haberciliğinin kalitesiyle bilinen ve saygı duyulan bir kuruluştur. Tamamen dijital bir yayıncı olarak sadık bir kullanıcı ve abonelik tabanına sahibiz. Aylık 100 milyonu aşan toplam okuyucu sayısıyla, etki ve erişimimiz, bugün geçmişte olmadığı kadar güçlü durumda. Bu yeni açılım, elimizdeki mirasa katkı sunma fırsatı sağlarken, Ortadoğu’daki büyülü çağa ve hızlı değişime ayak uydurmamızı kolaylaştırıyor. Yeni fikirler, ses getiren haber ve tartışmalarla, bölge çapında ve ötesinde yeni kitlelere ulaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz".

Dört yeni web sitesi - independentarabia.com, independenturdu.com, independentturkish.com ve independentpersian.com önümüzdeki aylarda yayın hayatına başlayacak. Hizmetlerin kullanıma sunulmasıyla birlikte sosyal medya hesapları duyurulacak. Independent, bugün olduğu gibi, kendi içeriğini sadece İngilizce dilinde yayınlamaya devam edecek.