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12 Ekim 2018 Cuma 17:01

The Woolmark Company Premiere Vision İstanbul’da ilk kez görücüye çıktı

Dünyann en ünlü tekstil ve moda fuarı Premiere Vision İstanbul’da birbirinden önemli markalar görücüye çıktı. The Woolmark Company de Sonbahar-Kış 19-20 ve The Wool Lab Sport’ta gösterildiği gibi, yünle ilgili en son inovasyonları ve ticari piyasada bulunan en iyi yün iplikleri ve ürünleri vitrine çıkararak Premiere Vision İstanbul’da ilk kez görücüye çıkardı.

The Woolmark Company Premiere Vision İstanbul'da ilk kez görücüye çıktı
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Dünyann en ünlü tekstil ve moda fuarı Premiere Vision İstanbul’da birbirinden önemli markalar görücüye çıktı. The Woolmark Company de Sonbahar-Kış 19-20 ve The Wool Lab Sport’ta gösterildiği gibi, yünle ilgili en son inovasyonları ve ticari piyasada bulunan en iyi yün iplikleri ve ürünleri vitrine çıkararak Premiere Vision İstanbul’da ilk kez görücüye çıkardı.

Yündeki en son inovasyonlar, yünlü ayak giyeceklerinin performansını destekleyen bir şekilde üretilirken, elyafın doğal özelliklerini geliştiren ayakkabılar da yükselişe geçmesini sağladı. Bu sebeplerden The Woolmark Company şirketinin teknik ekibi de sadece rahat olmakla kalmayıp, aynı zamanda, kokuya dirençli ve nemi uzaklaştıran ayakkabılar üretmeye çalışıyor. Şirketin Prosesleme İnovasyonu & Eğitim Desteği Genel Müdürü Julie Davis, "Daha aktif bir hâl alan yaşam tarzımız ve rahat ve gündelik giyim yaklaşımımız sayesinde, koşu ayakkabıları, şüphesiz, günümüz küresel pazarının en popüler parçalarından biri haline geldi.Yünün doğal özellikleri - kokuya karşı direnç, nefes alabilirlik, konfor ve şeklini koruma gibi - ayak giyiminde en son gelişme düzeyinin yakalanmasına imkan sağlıyor. Tedarik zinciri ortaklarımızla yakın işbirliği yaparak, makinede yıkanabilen bir dizi ayak giyimi ürünü için üst, iç ve astar katmanlarında kullanılacak teknik bakımından ileri ve gelişmiş iplikler geliştirebildik ve bunlardan bir dizi prototip de Premiere Vision’da sergilenecek” diye konuştu.

Premiere Vision İstanbul’da, The Woolmark Company ayrıca moda ve tekstil öğrencilerine ve fuar ziyaretçilerine yönelik özel seminerler düzenledi. Şirketin Markalar ile İşbirliği Yöneticisi Marta Amat, Merinos yününün sonsuz özelliklerinden ve Sonbahar/Kış 2019/20 trendlerinden de bahsetti.
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