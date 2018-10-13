THK’nın 45’inci Büyük Genel Kurulu gergin başladı

Türk Hava Kurumu’nun 28’inci genel başkanı, genel yönetimi, merkez denetleme ve merkez disiplin kurulu üyelerinin belirleneceği Olağan Büyük Genel Kurulu gergin başladı. Genel başkan adayı Erdal Dursun, “Biz iki tane genel başkan adayı olarak mevcut yönetimin dışında rakip genel başkan adayı olarak verdiğimiz mücadelenin sonucunda bugün maalesef genel kurul salonuna alınmadık” dedi.

THK’nın 45’inci Büyük Genel Kurulu başladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 669 delege, Türk Hava Kurumu’nun 28’inci genel başkanını seçecek. THK’nın genel başkanı, genel yönetimi, merkez denetleme ve merkez disiplin kurulu üyelerinin belirleneceği genel kurul gergin başladı. Dün gece genel kurulun yapılacağı otelde genel başkan adayları Osman Yıldırım ve Erdal Dursun’un otele girişi esnasında yaşanan olayların büyümemesi için bugün otel çevresinde çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemi aldı. Genel kurulun yapılacağı salona giriş çıkışlar ise yine polis kontrolünde sıkı denetim altına yapılıyor.

“Bugün maalesef genel kurul salonuna alınmadık”

Adaylardan Erdal Dursun yaptığı açıklamada, THK 45’inci Olağan Genel Kurulunda genel başkan adayı olarak adaylığını ilan ettiğini belirterek, “İlan ettiğim süreden sonra çok ciddi problemler yaşadım. Mevcut yönetim genel kurulda kaybedeceğini düşündüğü için özellikle bu süreci sabote etmek için ciddi manada gayret sarf etti. Çünkü mevcut yönetim THK’nın en çok borçlanıldığı dönem ve bunun hesabını veremeyecek durumdalar şu anda. Biz iki tane genel başkan adayı olarak mevcut yönetimin dışında rakip genel başkan adayı olarak verdiğimiz mücadelenin sonucunda bugün maalesef genel kurul salonuna alınmadık. Bu tamamen kanunsuzdur. Burada şu anda yasalar ihlal edilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Hakkımız gasp edildi”

Dursun, konuşmasına şöyle devam etti:

“Dün akşam genel kurul salonuna intikal ettiğimizde burada çok çirkin görüntülerle karşı karşıya kaldık. Sözlü tacizde bulundular bize ve dışarı çıkmak zorunda kaldık. Bugünde çevik kuvvet dahil çok ciddi bir güvenlik önlemi alındı. Çünkü yasal kişilerin içeriye alınması maalesef engelleniyor. Mevcut yönetim veremeyeceği hesabı burada zorbalıkla kapatmaya çalışıyor. Bizim çok güzel projelerimiz vardı THK için. Özellikle 1925’ten günümüze kalan nadide teşekküllerden birisi THK ve şu anda doğru kişiler tarafından yönetilmiyor. Sadece gayrimenkulların satışı üzerine oluşturulan bir bütçeyle karşı karşıyayız. THK’ya vizyon çizmemiz, THK’ya yenilikler getirecek olmamız onları çok korkuttu. Maalesef bugün çok ciddi bir yasal engelle karşı karşıyayız, hakkımız gasp edildi. Biz bütün yasal yolları, idari yolları, hukuki yolları, Cumhurbaşkanlığı makamına kadar bu işi inşallah götüreceğiz.”

“Yargıya bunu taşıyacağız”

Diğer aday Osman Yıldırım ise THK’nın bu yönetim döneminde yanlış uygulamalar nedeniyle geri gittiğini savunarak, bu kötü gidişi düzeltmek için aday olduğunu ifade etti. Yıldırım, tüzük gereğince delege olması gerekirken delegeliğinin kaydedilmediğini belirterek, gerekli müracaatları yaptığını ve delege olması gerekirken bugün salona sokulmadıklarını ifade etti. Yıldırım, “Maalesef seçme ve seçilme hakkım artı THK delegelerini, havacılık sevdalılarını bilgilendirme hakkım elimden alınmıştır. Üzüntüm sonsuz. Kurumun geleceğiyle ilgili büyük endişeler duyuyorum. Yargıya bunu taşıyacağız. Üçüncü aday var. Dolayısıyla tek adayla girerek tek adayın seçilmesinin garanti olması için bizim içeri girmemize müsaade edilmedi. Seçilme ihtimalimiz çok yüksekti ancak salona giremedik” şeklinde konuştu.

Öte yandan mevcut Genel Başkan Kürşat Atılgan’ın yeniden aday olmayacağı, onun yerine Hava Kuvvetleri’nin adayı olan emekli Tümgeneral Ahmet Bertan Nogaylaroğlu’nun aday olarak gösterildiği konuşuluyor.