GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:42

THY 60 yıl sonra Ankara- roma seferlerine başlıyor

Türk Hava Yolları, Ankara-Roma direkt uçuşlarını 60 yıl sonra yeniden başlatıyor. Türk Hava Yollarının Ankara-Roma seferlerine başladığını Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından duyurdu.İtalya’da...

THY 60 yıl sonra Ankara- roma seferlerine başlıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Türk Hava Yolları, Ankara-Roma direkt uçuşlarını 60 yıl sonra yeniden başlatıyor. Türk Hava Yollarının Ankara-Roma seferlerine başladığını Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından duyurdu.

İtalya’da ilk seferini 1959 yılında Ankara-Roma hattı ile gerçekleştiren Türk Hava Yolları 60 yıl sonra iki ülke başkenti arasındaki direkt uçuşlarını yeniden başlatıyor.

7 Ocak 2019 itibarıyla başlayacak Ankara-Roma seferleri haftada 2 frekans (Pazartesi-Perşembe) karşılıklı olarak planlanmış olup sefere ait biletler satışa sunuldu. Türk Hava Yollarının Ankara- Roma seferlerine başladığını Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından duyurdu.

Türk Hava Yolları, İstanbul Atatürk Havalimanı (IST) çıkışlı Roma, Milano, Venedik, Pisa, Bolonya, Napoli, Katanya ve Bari, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan (SAW) ise Roma, Milano noktaları olmak üzere İtalya’da toplam 8 noktaya yaz tarifesi boyunca haftada 131 uçuş gerçekleştirmekte.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku