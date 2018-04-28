THY, Euroleage Final Four için 5 ek sefer koydu

Türk Hava Yolları, Belgrat’ta düzenlenecek Turkish Airlines Euroleague Final Four için 5 ilave sefer gerçekleştirecek.

Avrupa’nın en büyük basketbol organizasyonu Euroleague’nin isim sponsoru olan Türk Hava Yolları bu yıl 18-20 Mayıs tarihleri arasında Belgrat’ta düzenlenecek olan Turkish Airlines Euroleague Final Four maçları için tarifeli uçuşlarına ilave olarak düzenleyeceği 5 seferini satışa açtı. Ayrıca bayrak taşıyıcı hava yolunun 16-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul-Belgrat-İstanbul hattındaki bazı tarifeli seferleri de A330 tipi geniş gövde uçaklar ile icra edilecek. Türk Hava Yolları, düzenleyeceği ek seferler ve geniş gövde uçak tercihi ile taraftarların heyecanlı maçlara ulaşımı noktasında oluşan talebi karşılayabilecek. Dört takımın karşılaşacağı turnuvaya Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid, CSKA Moskova ve Zalgiris Kaunas takımları katılacak.

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Belgrad-İstanbul hattında 16-21 Mayıs tarihleri arasında, ikisi 17 Mayıs’ta, biri 8 Mayıs’ta ve ikisi 21 Mayıs’ta olmak üzere 5 ek sefer gerçekleştirecek.