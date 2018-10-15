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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:50

THY, üç uçakla yeni havalimanı’na inecek

29 Ekim’de açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı’nda hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Açılışına kısa bir süre kalan İstanbul Yeni Havalimanı’nda son kontroller yapılırken, THY ve İGA yönetimi uçak indiğinde olumsuz bir durumla karşılaşmamak için üç uçak ile tatbikat yapacak.

THY, üç uçakla yeni havalimanı'na inecek
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29 Ekim’de açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı’nda hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Açılışına kısa bir süre kalan İstanbul Yeni Havalimanı’nda son kontroller yapılırken, THY ve İGA yönetimi uçak indiğinde olumsuz bir durumla karşılaşmamak için üç uçak ile tatbikat yapacak.

Türk Hava Yolları 29 Ekim’de İstanbul Yeni Havalimanı’nda başlatacağı seferler öncesinde son bir tatbikat yapacak. THY, Atatürk Havalimanı’ndan kaldıracağı üç uçağı İstanbul Yeni Havalimanı’na indirecek, burada uçakların körüğe yanaştırarak bir sorun yaşayıp yaşamayacağını test edecek. Park yerine gelen uçaklar için bagaj yükleme araçları da apronda hazır bekletilecek. Yetkililer uçakların boşaltılması ve ikmallerin yapıldığı süreyi de hesaplayacak, Geçtiğimiz ay havalimanında, iki bin bagaj, yaklaşık 800 personelin katıldığı bir deneme yapılmış ve başarılı olunmuştu.
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