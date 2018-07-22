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22 Temmuz 2018 Pazar 13:20

THY’den sahte bilet uyarısı

Türk Hava Yolları (THY) adına düzenlenmiş olarak görünen ödül bilet temalı sahte mesajların bazı sosyal medya hesaplarında yayılması üzerine THY’den açıklama geldi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Sahte mesajları açmadan, doğrudan silin’ uyarısında bulundu.

THY'den sahte bilet uyarısı
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Türk Hava Yolları (THY) adına düzenlenmiş olarak görünen ödül bilet temalı sahte mesajların bazı sosyal medya hesaplarında yayılması üzerine THY’den açıklama geldi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Sahte mesajları açmadan, doğrudan silin’ uyarısında bulundu.

Son dönemde bazı sosyal medya hesaplarında Türk Hava Yolları tarafından düzenlendiği belirtilen ve ödül bilet olarak gösterilen sahte mesajların yaygınlaşması üzerine Türk Hava Yolları’ndan yolculara uyarı geldi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabı Twitter üzerinden uyarıda bulundu. Üstün paylaşımında, “Bazı sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalarda, Türk Hava Yolları adına düzenlenmiş görünen, ödül bilet temalı sahte mesajların yayıldığı tespit edilmiştir. Güvenliğiniz açısından bu gibi sahte mesajları açmadan, doğrudan silmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz” ifadelerine yer verdi.
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