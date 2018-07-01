THY’nin 45 yıllık pilotu Kemal İnce gökyüzüne veda etti

Türk Hava Yolları’nın (THY) kaptan pilotu Kemal İnce, 45 yıllık gökyüzü kariyerinin veda uçuşunu kendisi gibi THY pilotu olan oğlu ile birlikte gerçekleştirdi.

Türk Hava Yolları’nın (THY) kaptan pilotu Kemal İnce, 45 yıllık gökyüzü kariyerinin veda uçuşunu kendisi gibi THY pilotu olan oğlu ile birlikte gerçekleştirdi.

THY’nin en deneyimli pilotlarından olan ve A330 filosunda görevini icra eden kaptan pilot Kemal İnce, 30 Haziran Cumartesi günü TK 2557 kodlu Dalaman-İstanbul uçuşuyla gökyüzüne veda etti. Kemal İnce’nin 45 yıllık kariyerinin son uçuşunda kendisi gibi THY filosunda görevli olan oğlu kaptan pilot İnanç İnce de yer aldı.

1953 yılında Sinop’ta doğan ve 17 yaşında Hava Harp Okulu ile havacılık dünyasına adım atan İnce, ilk uçuşunu 1973 yılında gerçekleştirdi. 1993 yılında THY ailesine katılan kaptan pilot, 45 yılda 14 farklı uçak tipinde yaklaşık 26 bin saatini, yani 3 yılını bulutların üzerinde uçarak geçirdi. Deneyimli pilot, son uçuşunda oldukça özel anlar yaşadı. Kemal İnce’yi uçuşun sonunda ekip arkadaşları, ailesi ve sevdikleri çiçekle karşıladı.

Veda uçuşuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kemal İnce, “45 yıl dile kolay ancak insan ömrü için çok uzun bir dönem. Pilotluk ise çok özel bir meslek, bulutlarla haşır neşir olmak çok güzeldi. Bugünse son uçuşumu gerçekleştirdim. 45 yıldır o kadar alıştım ki yarın ne hissederim bilmiyorum. Pilot olma hayali kuran kadın, erkek tüm gençlere Atatürk’ün sözünü hatırlatmak isterim; istikbal göklerdedir. İstikballeri için Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi’ne başvurarak hayallerini gerçekleştirebilirler” dedi.

Kemal İnce’nin kendisi gibi THY pilotu olan oğlu İnanç İnce ise, “Çok mutlu ve gururluyum. Uzun bir uçuş kariyerinin ardından güzel bir vedada birlikteyiz. İnşallah böyle güzel geçen yıllar bize de nasip olur. Ben babamın mesleğini tercih ederek pilot oldum. Benim çocuklarımın ve yeğenlerimin de dedelerinin açtığı yolda pilot olmalarını çok isterim” diye konuştu.

Pilot Kemal İnce, Dalaman-İstanbul uçuşunda yolculara da duygusal bir anons yaptı. İnce, “Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, kaptan pilotunuz Kemal İnce olarak sizlere 45 yıllık pilotluk mesleğimin son uçuşundan sesleniyorum. Bu uçuş ile birlikte benim için bir tutku olan pilotluk serüvenimi tamamlamış olacağım. Bundan sonraki yaşantımda sevgili ailem ile daha çok zaman geçirecek ve 45 yıllık maceramı torunlarıma anlatacağım. Sizlere ve Türk Hava Yolları ailesine uçuşlarında emniyetli inişler, yaşamlarında sağlık ve mutluluk diliyorum” dedi.

Uçakta bulunan 305 yolcu anonsun ardından İnce’yi alkışladı.