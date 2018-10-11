GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 12:10

THY’nın Yeni Havalimanı’ndan ilk uçuşları belli oldu

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları’nın 29 Ekim tarihinde açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’ndan gerçekleştireceği ilk uçuşlar netleşti.

THY'nın Yeni Havalimanı'ndan ilk uçuşları belli oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları’nın 29 Ekim tarihinde açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’ndan gerçekleştireceği ilk uçuşlar netleşti.

Tarihe, yeni havalimanından havalanan ilk yolcu uçağı olarak geçecek uçak 31 Ekim tarihli TK2124 kodlu İstanbul Yeni Havalimanı (ISL) - Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) seferini gerçekleştirecek. Saat 11.10’da gerçekleşecek uçuşun yaklaşık 45 dakika sürmesi bekleniyor.

31 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek ilk uçuşun ardından 30 Aralık tarihine kadar İstanbul Yeni Havalimanı’ndan; dış hatlarda Azerbaycan-Bakü ve Kıbrıs-Ercan, iç hatlarda ise Ankara, Antalya ve İzmir’e her gün uçuş planlanıyor. İstanbul Yeni Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek uçuşlar, yolculara yeni havalimanı içinde bağlantılı uçma imkanı da sunacak.

Boeing 737-800 tipi uçaklar ile gerçekleştirilmesi planlanan seferler haftalık 7 frekans olarak icra edilecek.

31 Aralık’ta gerçekleşecek büyük taşınma sonrasında tüm operasyonu Atatürk Havalimanı’ndan yeni havalimanına aktaracak yeni bir planlama yapılacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku