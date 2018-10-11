THY’nın Yeni Havalimanı’ndan ilk uçuşları belli oldu

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları’nın 29 Ekim tarihinde açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’ndan gerçekleştireceği ilk uçuşlar netleşti.

Tarihe, yeni havalimanından havalanan ilk yolcu uçağı olarak geçecek uçak 31 Ekim tarihli TK2124 kodlu İstanbul Yeni Havalimanı (ISL) - Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) seferini gerçekleştirecek. Saat 11.10’da gerçekleşecek uçuşun yaklaşık 45 dakika sürmesi bekleniyor.

31 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek ilk uçuşun ardından 30 Aralık tarihine kadar İstanbul Yeni Havalimanı’ndan; dış hatlarda Azerbaycan-Bakü ve Kıbrıs-Ercan, iç hatlarda ise Ankara, Antalya ve İzmir’e her gün uçuş planlanıyor. İstanbul Yeni Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek uçuşlar, yolculara yeni havalimanı içinde bağlantılı uçma imkanı da sunacak.

Boeing 737-800 tipi uçaklar ile gerçekleştirilmesi planlanan seferler haftalık 7 frekans olarak icra edilecek.

31 Aralık’ta gerçekleşecek büyük taşınma sonrasında tüm operasyonu Atatürk Havalimanı’ndan yeni havalimanına aktaracak yeni bir planlama yapılacak.