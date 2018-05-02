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02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:13

TİKA, El Halil’de İbrahim imarethanesinin restorasyonunu tamamladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TIKA) Filistin’in El Halil şehrinde, İbrahim Camii’nin birkaç metre yakınında 700 yıldır misafirlere ve ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtan İbrahim imarethanesinin restorasyonunu tamamladı.

TİKA, El Halil'de İbrahim imarethanesinin restorasyonunu tamamladı
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TIKA) Filistin’in El Halil şehrinde, İbrahim Camii’nin birkaç metre yakınında 700 yıldır misafirlere ve ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtan İbrahim imarethanesinin restorasyonunu tamamladı.

Tamamlanan restorasyon sonrası açılış törenine; Türk Filistin parlamentolar arası dostluk grubu başkanı Hasan Turan, Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanı Yusuf Adais, Türkiye’nin Filistin Konsolosu katıldı.

Yusuf Adais, İsrail’in işgali altında bulunan El Halil şehrinde İbrahim imarethanesinin restorasyonunun El Halil’de sürekli baskı ve saldırılara maruz kalan Filistin halkına bir destek olduğunu söyledi. Adais, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türk halkına yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

El Halil Vakıflar ve Dini İşleri Başkan Yardımcısı Cemal Ebu Aram da törende bir konuşma yaparak, "Bu destek, El Halil halkının gayretine bir destektir. Tarihi El Halil şehrinin halkına Türk desteğini çok takdir ediyoruz" dedi.

Türkiye’nin Filistin Konsolosu Hüsnü Gürcan Türkoğlu ve TİKA’nın Filistin başkanı da açılışta konuşmalar yaptı. Konuşmacılar, El Halil şehrinin işgal altında çok sıkıntılı bir dönem geçirdiğini, TİKA’nın yaptığı bu hizmetin halka moral verdiğini vurguladı. Türkiye’nin İsrail’in işgali bitene kadar El Halil halkının yanında olacağını söyledi.

Öte yandan, El Halil’de nüfusun yüzde 68’inin İsrail’in baskılarından dolayı şehri terk ettiği belirtildi.
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