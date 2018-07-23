TİKA Karadağ’da ’İnsan Ticareti Suçu Soruşturma Teknikleri Eğitimi’ verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde Uluslararası Polis Eğitimleri Projesi kapsamında, Karadağ’da ’İnsan Ticareti Suçu Soruşturma Teknikleri Eğitimi’ düzenlendi.

TİKA ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde Uluslararası Polis Eğitimleri Projesi kapsamında, 16-21 Temmuz tarihleri arasında Karadağ’da ’İnsan Ticareti Suçu Soruşturma Teknikleri Eğitimi’ düzenlendi.

Karadağ Emniyet Genel Müdürlüğünün farklı birimlerinde görev yapan 18 kişinin kursiyer olarak katıldığı ve beş gün süren eğitimde, insan ticareti suçu ile ilgili genel kavramlar, uluslararası mevzuat, Türkiye mevzuatı ve Türkiye’deki soruşturma teknikleri anlatıldı. Verilen eğitimin vaka incelemeleri ile desteklendiği programda Karadağlı kursiyerlerin ülke mevzuatı ve uygulamaları başta olmak üzere konu ile ilgili aktardıkları çerçevede ulusal ve uluslararası uygulamalar ışığında fikir alışverişinde bulunuldu.

Eğitim programının son gününde Karadağ Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Milovan Paviçeviç ve TİKA yetkililerinin katılımı ile sertifika töreni düzenlendi. Paviçeviç, Türk polisinin tecrübelerinin Karadağlı polislere aktarılmasının Karadağ için çok önemli olduğunu belirtti. Paviçeviç, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı durumlarında Karadağ’ın genellikle transit ülke olarak kullanıldığını, iki suçla mücadelede zamanında önlem alınması açısından İnsan Ticareti Suçu Soruşturma Teknikleri Eğitiminin programa katılan 18 Karadağ Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarına büyük fayda getirdiğini belirterek, ülkesi ve Karadağ Emniyet Genel Müdürlüğü adına Türkiye’ye teşekkür etti. Organizasyonu gerçekleştiren TİKA ile geçmişte önemli işbirliği projeleri gerçekleştirildiğini de kaydeden Paviçeviç, bu ve bundan sonra gerçekleştirilecek eğitim programları ile bu işbirliğinin daha da ileriye taşınmasından dolayı büyük heyecan duyduklarını vurguladı.

TİKA ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Uluslararası Polis Eğitimleri Projesi kapsamında 2014-2018 yılları arasında Karadağlı 250 polise eğitim verildi.