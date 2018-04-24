TİKA, Meksika’daki bir tavukçuluk tesisini kullanıma hazır hale getirdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika’da kapalı bir tavukçuluk tesisini kullanıma hazır hale getirdi.

TİKA, Meksika’nın Hidalgo Eyaleti’ne bağlı Tasquillo’da kapalı bir tavukçuluk tesisinin donanımını yaparak bölgede yaşayan Ejido Arbolado yerli topluluğunun kullanımına hazır hale getirdi. Tasquillo’da sayıları 16 bin civarı olan yerli topluluk, işsizlik ve yoksulluk sebebiyle ABD’ye göç ediyor. Belediye tarafından altyapıları tamamlanan ve adı geçen topluluğa tahsis edilen tavuk üretim tesisi, TİKA tarafından sağlanan 800 anaç tavuk ve gerekli diğer ekipmanlar (besleme ünitesi, yuva modülü, besleme geçidi) ile topluluğun kullanımına sunuldu. Yapılan katkı ile bölgede yaşayan dar gelirli halk tavuk ve yumurta ticareti yapma imkanına kavuştu. Yerel ekonomiye destek olunarak bölgedeki işsizlik ve bu sebeple oluşan göçe karşı da önemli bir proje hayata geçirilmiş oldu.

Tasquillo Belediye Başkanı Mirima Ramirez Mendoza, Türkiye’ye ve TİKA’ya teşekkür ederek, projenin yerli halkın ekonomik yönden güçlendirilmesine ve kan kaybeden bölge ekonomisine önemli bir katkı olduğunu söyledi.