TİKA Romanya’da 150 bin kişiye hizmet verecek hastanenin tadilatına başladı

Romanya Mecidiye Hastanesi Poliklinik Bölümü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yenileniyor.

Romanya’nın Köstence İline bağlı Mecidiye ilçesi ve çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayan yaklaşık 150 bin kişiye hizmet verecek Mecidiye Hastanesi Poliklinik Bölümü’nün tadilatı TİKA tarafından gerçekleştiriliyor.

1965 yılında faaliyete geçen Mecidiye İl Hastanesi 45 yıllık hizmet süresince hiçbir tadilat ve bakım çalışmasının yapılmaması üzerine 2015 yılı içerisinde Romanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda mevzuata uygun olmadığı gerekçesi ile kapatılmış, ihtiyaç duyulan yenileştirmenin yapılması için hastaneye 2 yıllık süre tanınmıştı. Takip eden sürede ilgili belediye yönetimi tarafından hastanenin yenileştirilmesi için Avrupa Birliği fonlarına başvurularak alınan ödenek ile ihale gerçekleştirilmiş ancak ihaleyi kazanan firma tarafından hastanenin girişi ve ayakta tedavi (poliklinik) bölümleri yıkıldıktan sonra çalışmalar durdurulmuştu. O tarihten bu güne atıl halde bulunan Mecidiye Hastanesi Poliklinik Bölümü yenileme çalışmaları, TİKA tarafından gerçekleştirilen ihale neticesinde resmen başlatıldı.

Gerçekleştirilecek proje ile Mecidiye İl Hastanesi Poliklinik bölümü içerisinde yer alacak muayene bölümleri ile birlikte radyoloji, tıbbi görüntüleme, fiziksel ve tıbbı rehabilitasyon laboratuvarı, tıbbi analiz laboratuvarı ve bir eczane hizmete açılacak.

Yenileştirmenin ardından en yakın il merkezi olan Köstence’den 45 kilometre uzaklıkta yer alan ve yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı Mecidiye şehri başta olmak üzere, çevredeki yerleşim alanları ile birlikte yılda yaklaşık 150 bin kişinin sağlık hizmeti alması sağlanacak.