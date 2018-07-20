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20 Temmuz 2018 Cuma 10:29

TİKA’dan Afganistan’da hasta yakınları için misafirhane

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Afganistan’da hasta yakınları için 85 konaklama kapasiteli misafirhane inşa edildi.Herat Devlet Hastanesine Herat’ın yanı sıra çevre illerden de çok sayıda hasta yakını...

TİKA'dan Afganistan'da hasta yakınları için misafirhane
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Afganistan’da hasta yakınları için 85 konaklama kapasiteli misafirhane inşa edildi.

Herat Devlet Hastanesine Herat’ın yanı sıra çevre illerden de çok sayıda hasta yakını geliyor. Yılda yaklaşık 50 bin ameliyat, cerrahi müdahale ve doğumun yapıldığı hastanede, 80 bin hasta yataklı ve 250 bin hasta da ayakta tedavi görüyor. Herat’ta bir yakını olmayan veya konaklama yerinde barınmak için maddi gücü olmayan hasta yakınları zor şartlar altında dışarıda kalıyor ve zaman zaman hastaların enfeksiyon kapmasına sebep oluyordu. İnşa edilen misafirhane ile hem hastalar hem de hasta yakınları daha iyi şartlarda sağlık hizmetinden faydalanabilecek.

TİKA tarafından Herat Devlet Hastanesine gelen hasta yakınları için inşa edilen misafirhane, Afganistan Sağlık Bakanı Firuziddin Firuz’un da katıldığı bir törenle açıldı. Bakan Firuz törende yaptığı konuşmada, TİKA’nın sağlık alanında Afganistan’da büyük ve önemli hizmetlerinin bulunduğunu ve çok sayıda kişinin bu hizmetlerden yararlandığını ifade etti. Afganistan’ın içinde bulunduğu zorlukları dostlarının yardımı ile aşmaya çalıştığını kaydeden Firuz, Türkiye’nin eğitim, sağlık, inşaat ve restorasyon projeleri başta olmak üzere her alanda Afganistan’ın yanında olduğunu, Herat ve Batı Afganistan bölgesi içinde ayrı bir TİKA Program Koordinasyon ofisi açılmasını ise TİKA’nın faydalı ve verimli çalışmalarının daha da hız kazanacağının bir işareti olarak gördüklerini söyledi. Törende konuşan Program Koordinatörü Ali Ergun Çınar da TİKA’nın Herat’ta başta tarihi abidelerin restorasyonu olmak üzere sağlık, eğitim, kültür ve muhtelif kapasite geliştirme programları ve diğer alanlarda çok cepheli çalışmalar içinde olduğunu ve Herat ve Batı Afganistan bölgesi halkı tarafından çalışmalarının takdir edildiğini bilmenin kendilerine ayrıca güç kattığını söyledi.

265 metrekarelik oturum alanında, iki kat ve 1 terası olan misafirhane 12 oda, 4 tuvalet ve 2 banyosuyla 85 kişinin konaklamasına imkân sağlıyor.
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