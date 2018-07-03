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03 Temmuz 2018 Salı 15:49

TİKA’dan Arakanlı Müslümanlara yardım eli

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arakanlı Müslümanlara yönelik yardımlar devam ediyor.

TİKA'dan Arakanlı Müslümanlara yardım eli
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arakanlı Müslümanlara yönelik yardımlar devam ediyor.

Myanmar’dan Bangladeş’e 25 Ağustos’tan itibaren sığınmaya başlayan Arakanlı Müslümanların sayısı 706 bini geçti. Ana vatanlarına dönmek isteyen Arakanlı Müslümanlar kimliklerinin tanınması, güvenlik endişelerinin uluslararası güvence altına alınması şartlarının karşılanması durumunda dönüşün mümkün olabileceğini ifade ediyor. Krizin başlangıcından bu yana saha faaliyetlerine devam eden TİKA, diğer yardım kuruluşları ile koordine halinde sığınmacıların yaşamını kolaylaştırmaya çalışıyor.

TİKA’ya tahsis edilen kamp 16 bölgesinde bulunan Moynergona/Bagguna dağıtım noktasında düzenli olarak 25 bin kişiye sıcak yemek dağıtılıyor. Bugüne kadar 7 milyonu aşan yemek dağıtımından Arakanlı Müslümanların yanı sıra bölgede yerleşik Bengal vatandaşları da istifade ediyor. Yemek dağıtımının yanı sıra kuru gıda, hijyen malzemesi de dağıtan TİKA, altyapı, eğitim, mesleki eğitim merkezi gibi çalışmalar da yürütüyor. Saha faaliyetlerinde yerel makamlar ile iş birliğinin yanı sıra yardımları koordine ve organize eden Birleşmiş Milletler kurumları da sıkı bir işbirliği tesis etti. Bu çerçevede devam eden projeler arasında UNICEF ile birlikte inşa edilmekte olan 200 adet “Learning Center”, UN Women ile birlikte mesleki eğitim merkezi, The Refugee Relief and Repatriation Commissioner (RRRC) beraber inşa edilecek çelik köprü gibi projeler bulunuyor.

Yardım çalışmalarının en son ayağını ağırlıklı olarak yemek dağıtımında kullanılmak üzere bölgeye yerleşen 5 bin aileye dağıtılan üçlü sefer tası oluşturdu. Sefer tasları yemek dağıtımının yanı sıra Arakanlı Müslümanların günlük yemekleri muhafazasında kullanılıyor.
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