TİKA’dan Filistin’deki Al Razi Hastanesine kuvöz desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin’de bebek ölümlerinin en yüksek oranda yaşandığı Cenin bölgesinde hizmet veren Al Razi Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesine 5 kuvöz desteğinde bulundu.

İstatistiklere göre Filistin genelinde her bin bebekten yaklaşık 18’i 1 yaşına ulaşmadan çeşitli sebeplerden hayatını kaybediyor. Genellikle tıbbi müdahale yetersizliği nedeniyle yaşanan bebek ölümlerinin sayısının azaltılabilmesi amacıyla bu oranının en yüksek olduğu Cenin şehrinde, 1990 yılından bu yana donanım ve kapasite anlamında bölgedeki en gelişmiş sağlık merkezlerinden biri olma özelliği gösteren ve yılda 250 bin kişiye hizmet veren Al Razi Hastanesine TİKA tarafından kuvöz temin edildi.

Kuvöz desteği ile Al Razi Hastanesinin yeni doğan ünitesinin kapasitesinde yüzde 40’lık bir artış sağlanarak hastanenin Cenin ve çevresine sunmuş olduğu hizmetlerin kapsam ve kalitesinin arttırılması hedefleniyor.

Filistin genelinde yaşanan işgal koşulları ve beraberindeki ekonomik ve siyasi problemlerin doğrudan etkilediği Filistin halkını her alanda olduğu gibi sağlık alanında da destekleyen TİKA, özellikle anne çocuk sağlığı konusundaki faaliyetlere önem veriyor. Bebeklerin olumsuz yaşam koşullarından etkilenmesinin önüne geçmek üzere gerçekleştirilen her faaliyetin Filistin’in geleceğinde hayati öneme sahip olduğunun bilinciyle hareket eden TİKA, proje ile Filistin’de sağlık alanında birçok kurum ile yürütülen işbirliği bir kez daha somutlaştırdı.

Filistin’de sağlık alanında Kudüs, Batı Şeria ve Gazze’de birçok projeye imza atan TİKA, 30 yataklı Tubas Türk Devlet Hastanesi ve 180 yataklı Gazze Türkiye Filistin Dostluk Hastanesi projeleri ile 2 önemli sağlık tesisini daha Filistin halkına kazandırmıştı. Birçok sağlık kurumunun faaliyetlerini tıbbi cihaz, ekipman ve ilaç temini ile destekleyen TİKA, Mart ayından beri Gazze’de yaşanılan protestolar neticesinde oluşan insani krize yönelik geniş çaplı ilaç ve tıbbi malzeme desteği gerçekleştirdi.

TİKA Filistin’de anne çocuk sağlığı, engellilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi, sağlık merkezlerinin hizmet kapasitelerinin artırılması gibi birçok alanda faaliyetlerine devam etmektedir.