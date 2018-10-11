GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 12:13

TİKA’dan Hırvatistan medyasına eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Radyo Televizyonu (TRT) tarafından ortaklaşa düzenlenen medya eğitimleri kapsamında Hırvatistanlı televizyoncu ve radyoculara dijital yayıncılık eğitimi verildi.

TİKA'dan Hırvatistan medyasına eğitim desteği
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Radyo Televizyonu (TRT) tarafından ortaklaşa düzenlenen medya eğitimleri kapsamında Hırvatistanlı televizyoncu ve radyoculara dijital yayıncılık eğitimi verildi.

Hırvatistan’ın hemen her bölgesinden eğitime katılan toplam on iki televizyoncu ve radyocuya Türkiye’nin medya alanındaki deneyimleri aktarıldı. Televizyon eğitimi programında Internet Haberciliği ve Yeni Medya Yayıncılığı başlıklı eğitim programları düzenlenirken, radyo eğitimi kapsamında ise Dijital Radyo Yayıncılığı ve Radyo Program Yapımcılığı eğitimleri uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Katılımcılar, program çerçevesinde 15 Temmuz Millet Stüdyosu, TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi ve TRT Ankara Radyosunda yaptıkları uygulamalar sayesinde, Türk yayıncılığının mevcut durumunu görme imkânı buldular.

Ankara’daki programa, Hırvatistan Dubrovnik TV, TV Istra, VTV Varazdin, TV Zapad Zapresic, TV Banovina, Zagreb Z1 Televizyonu, Zadar Novi Radyo, Radyo Banovina, Radyo Slavonya, Radyo 92fm Slavonski Brod, Petrinjski Radyo kuruluşlarından temsilciler katıldı. Ankara ve İstanbul’un tarihi güzelliklerini de görme imkânı bulan medya temsilcileri, bu güzellikleri ülkelerinde göstermek istediklerini dile getirdiler.

Eğitim programının sertifika töreni, TRT Eğitim Dairesi Başkanı Kudret Doğan demir, TRT Medya Eğitim Koordinatörü Abdurrahman Çakır ve TRT Medya Eğitim Koordinatörlüğü Müdürü Ekrem Özdemir’in katılımlarıyla, programın son günü TRT Eğitim Dairesi Başkanlığında gerçekleşti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku