GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 10:15

TİKA’dan Tacikistan’da kaynakçılık atölyesi tadilatı ve donanımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Soğd ili Mastçoh ilçesinde Tarım, Sanayi ve Meslek Lisesi bünyesindeki kaynakçılık atölyesinin kapsamlı tadilatını ve donanımını gerçekleştirdi.TİKA ile Tacikistan Cumhuriyeti...

TİKA'dan Tacikistan'da kaynakçılık atölyesi tadilatı ve donanımı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Soğd ili Mastçoh ilçesinde Tarım, Sanayi ve Meslek Lisesi bünyesindeki kaynakçılık atölyesinin kapsamlı tadilatını ve donanımını gerçekleştirdi.

TİKA ile Tacikistan Cumhuriyeti Çalışma, Göç ve İstihdam Bakanlığı arasında imzalanan “Mesleki Eğitim Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” kapsamında gerçekleştirilen proje ile inşa edildiği 1982 yılından bu yana tadilat ve onarım görmeyen atölyenin kaynakçılık bölümü kapsamlı bir tadilattan geçirilerek fiziki şartları eğitim için elverişli hale getirildi.

Toplamda 460 metrekare kapalı alana sahip olan atölye ve dersliklerden oluşan kaynakçılık bölümünün tamamı Türkiye’den getirilen son teknoloji makine ve ekipmanlarla donatıldı.

Orta Asya ülkeleri arasında kişi başına düşen milli gelirin en düşük olduğu ülkelerden birisi olan Tacikistan’da sanayi sektörüne nitelikli ara eleman sağlayacak mesleki eğitim altyapısının yetersiz olması nedeniyle, mesleki eğitim imkânından yararlanamayan ve ülkesinde iş bulamayan çok sayıda Tacikistan vatandaşı yurtdışında çalışmak zorunda kalıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen proje ile atölyede eğitim görecek öğrencilerle Tacikistan sanayi sektöründeki nitelikli ara eleman eksikliğinin giderilmesi ve istihdama katkı sağlaması hedefleniyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku