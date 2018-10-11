TİKA’dan Tacikistan’da kaynakçılık atölyesi tadilatı ve donanımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Soğd ili Mastçoh ilçesinde Tarım, Sanayi ve Meslek Lisesi bünyesindeki kaynakçılık atölyesinin kapsamlı tadilatını ve donanımını gerçekleştirdi.TİKA ile Tacikistan Cumhuriyeti...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Soğd ili Mastçoh ilçesinde Tarım, Sanayi ve Meslek Lisesi bünyesindeki kaynakçılık atölyesinin kapsamlı tadilatını ve donanımını gerçekleştirdi.

TİKA ile Tacikistan Cumhuriyeti Çalışma, Göç ve İstihdam Bakanlığı arasında imzalanan “Mesleki Eğitim Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” kapsamında gerçekleştirilen proje ile inşa edildiği 1982 yılından bu yana tadilat ve onarım görmeyen atölyenin kaynakçılık bölümü kapsamlı bir tadilattan geçirilerek fiziki şartları eğitim için elverişli hale getirildi.

Toplamda 460 metrekare kapalı alana sahip olan atölye ve dersliklerden oluşan kaynakçılık bölümünün tamamı Türkiye’den getirilen son teknoloji makine ve ekipmanlarla donatıldı.

Orta Asya ülkeleri arasında kişi başına düşen milli gelirin en düşük olduğu ülkelerden birisi olan Tacikistan’da sanayi sektörüne nitelikli ara eleman sağlayacak mesleki eğitim altyapısının yetersiz olması nedeniyle, mesleki eğitim imkânından yararlanamayan ve ülkesinde iş bulamayan çok sayıda Tacikistan vatandaşı yurtdışında çalışmak zorunda kalıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen proje ile atölyede eğitim görecek öğrencilerle Tacikistan sanayi sektöründeki nitelikli ara eleman eksikliğinin giderilmesi ve istihdama katkı sağlaması hedefleniyor.