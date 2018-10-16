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16 Ekim 2018 Salı 15:55

Tiran’da II. Osmanlı Tarihi Araştırmaları Kongresi düzenleniyor

Tiran Üniversitesi ev sahipliğinde, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumunun desteğiyle, Sakarya Üniversitesi tarafından II. Osmanlı Araştırmaları Kongresi (OSARK) düzenlenecek.

Tiran'da II. Osmanlı Tarihi Araştırmaları Kongresi düzenleniyor
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Tiran Üniversitesi ev sahipliğinde, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumunun desteğiyle, Sakarya Üniversitesi tarafından II. Osmanlı Araştırmaları Kongresi (OSARK) düzenlenecek.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan’ın katılımıyla 17-20 Ekim tarihleri arasında Tiran Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenecek olan kongre, Osmanlı tarihi üzerine çalışmalarıyla öne çıkan çok sayıda tarihçiyi ağırlayacak. Prof. Dr. İdris Bostan’ın açılış konferansıyla başlayacak olan kongre çerçevesinde Prof. Dr. Abdülkadir Özcan, Mehmet Genç, Prof. Dr. Ali Akyıldız, Prof. Dr. Erol Özvar, Prof. Dr. Zeynep Tarım, Prof. Dr. Gabor Agoston, Prof. Dr. Nil Sarı da konferans verecek.

Klasikten Moderne Ulema, Uluslararası Siyaset, Balkanlarda Osmanlı Hâkimiyetinin Sonu, Ekonomi: Gümrük ve Ticaret, Osmanlı Dünyasında Kadın, Sefirler ve Diplomasi, Kimlik, Sanat ve Mimarî, Osmanlı Gayrimüslimleri, Eğitim ve Kültür gibi oturumlarla Osmanlı idari ve sosyal yapısına dair güncel çalışmaların paylaşılacağı kongrede, arşiv vesikaları ve matbuat gibi Osmanlı tarihi araştırmalarında kullanılan çeşitli kaynaklar ve yöntemsel meseleler de ele alınacak. Etkinlikte ayrıca, Osmanlı Ulemasının Meslekî ve Entelektüel İlişki Ağları ve Gruplaşmaları, İbrahim Temo Evrakının Türk Tarihi ve Kültürü Açısından Değerlendirilmesi, Osmanlı Askerî Tarihi: Kuşatma Savaşı, İstihbarat ve Askeri Manevralara Dair Yeni Bulgular ve Tereke Çalışmaları başlıklı 4 panel düzenlenecek.
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