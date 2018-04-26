TİSAD Başkanı Çavga: “Misafirperverlik turizmcinin en büyük sermayesidir”

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acentaları Derneği (TİSAD) Başkanı Murat Çavga ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Ziyarette, TİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çavga’nın yanı sıra TİSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin İnan, yönetim kurulu üyeleri Alaattin Şahin, TİSAD yönetim kurulu üyesi ve Trabzon Ticaret Odası Meclis üyesi Mustafa Kalaycı, TİSAD Danışma Kurulu üyesi Yrd. Doç. Dr. Coşkun Eruz hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yavuz, “Ordu, tarih, kültür ve doğal güzellikler gibi birçok zenginliğe sahip, konum itibariyle Doğu Karadeniz Bölgesi’nin batıdan girişi olan bir ilimizdir. Yaylaları, Karadeniz’in en uzun sahili, teleferiği gibi birçok değeri ile turizm geleceği çok parlak bir şehirdir. Bu özellikleri gelecek nesillere sağlıklı aktarabilmek için altyapı çalışmalarımıza koordineli bir biçimde devam ediyoruz” diye konuştu.

“Valimizin turizm alanındaki fikirleri ve tecrübeli bizim için çok önemli”

TİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çavga da yaklaşık iki aydır bölge illerine ziyaretlerde bulunduklarını hatırlatarak “Amacımız bölgenin ‘Doğu Karadeniz’ markası altında tek elden koordineli bir biçimde tanıtılmasını ve bölgeye turizm ile ilgili tam yetkiler ile donatılmış bir koordinatörün atanmasını sağlamak. Sayın valilerimiz ve Turizm İl Müdürlerimizin bu konu ilgili fikirlerini alıyoruz. Her ziyarette projemiz daha da olgunlaşıyor. Sizlerin ve Turizm İl Müdürümüz Uğur Toparlak’ın tavsiyeleri projemizin olgunlaşmasına çok büyük katkı sağladı. Daha önce Antalya-Kemer gibi bir turizm merkezinde görev yapmış olmanız ve bu görevdeki tecrübelerinizi bizimle paylaşmanız bizim için çok verimli oldu” dedi.

Çavga, bölge illerini ziyaretlerinde bölgenin hem kültür hem de turizm anlamında çok büyük bir envantere sahip olduğunu gördüklerini ifade ederek “Her şehrin farklı zenginliklere sahip olduğunu gördük. Bölge illerimizin en önemli ortak özelliği ise misafirperverlikleri. Bu bizim için çok önemli. ‘Misafirperverlik turizmcinin en büyük sermayesidir’ tezimiz ve bölgemizin sahip olduğu zengin turizm altyapısı bölgemizin turizm geleceğinin çok parlak olduğunun müjdecisidir” ifadelerini kullandı.

“Ordu deniz turizmi açısından bölgenin en şanslı ili”

TİSAD Danışma Kurulu üyesi Yrd. Doç. Dr. Coşkun Eruz ise ziyarette yaptığı konuşmada “Gürcü, Çerkez ve Karadeniz kültürünü içinde barındıran, Amazon efsanelerinin geçtiği Karadeniz coğrafyasının kalbi Ordu, Argonatlar’ın Altın Post için yaptığı mitolojik seyahati, mitolojik deniz turizmi anlamında değerlendirmelidir. Antik çağ Anadolu halklarının devleti Pontus ve Roma izlerine dönük, Antik çağın en önemli ve yazılı seyahati Anabasisi ön plana çıkaracak çalışmaların yapılması kültür turizmine katkı sağlayacaktır” dedi.

Eruz, Ordu’nun deniz turizmi açısından bölgenin en şanslı ili olduğuna da dikkat çekerek “Trabzon’un kıyılarının yüzde 84’ünü doldurarak kaybettiği, Rize ve Artvin’in de aynı kaderi paylaştığı bölgemizde yat, gezinti ve yüzme-güneş eksenli deniz turizmi açısından kıyılarını koruyan Ordu şehrimiz, deniz turizmi açısından bölgemiz marka değerine çok büyük katkı sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.