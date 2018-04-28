TİSAŞ Türkiye’yi gezmeye devam ediyor

TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi, ürettiği yerli ve milli silahları Türkiye’yi gezerek tanıtmaya devam ediyor.

Kentte, 26-29 Nisan tarihleri arasında açık kalacak olan tarım fuarına Türkiye’nin dört bir yanından firmalar katıldı. Şanlıurfa’da tarım fuarına katılan TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi yetkilileri, ürettikleri yerli ve milli silahları tanıtmayı sürdürüyor. TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi Yurtiçi Satış ve Pazarlama Müdürü Oğuz Bekar, Şanlıurfa’da tarım fuarına katılmaktan son derece mutlu olduklarını belirterek, şirket olarak yeni piyasaya sürdükleri polimer tabancalara yoğun bir ilginin olduğunu söyledi.

"Urfa’nın sektör tarihinde bir ilke imza atıldı"

Yurtiçi Satış ve Pazarlama Müdürü Bekar, Şanlıurfa’da silah sektöründe bir ilke imza atıldığını ifade ederek, "Öncelikle Trabzon’dan kardeş şehir Urfa’ya çok çok selamlar getirdik. Urfa bizim için çok önemli bir il bunun farklı farklı sebepleri var. Birincisi, Urfa bizim silahlarımızın en çok tercih edildiği illerin başında geliyor. O yüzden bu gösterilen ilgiye karşılık biz de iade-i ziyarette Türkiye’yi gezmeye devam ediyoruz. İlkemizden hareketle bugün tarım fuarında katılımcı olarak buradayız. Urfa’nın sektör tarihinde bir ilke imza atarak Türkiye’de ilk kez silah üretici firmalar arasında yetkili teknik servis ağını kuran şirketiz. Dolayısıyla Şanlıurfa’da bizim tabancalarımızın balistik parçalarının haricinde her türlü orijinal yedek parçasıyla her türlü bakım tamir ve onarımını yapmaya yetkili kıldığımız son derece donanımlı bir yetkili teknik servisimizde var. Dolayısıyla hizmeti ayağı getirmiş oluyoruz. Malumunuz kargolarda silah taşıma yasağı var. Biz de bu zorluğu bertaraf edebilmek adına insanların ayağına hizmeti getirebilmek için bulunduğumuz illerde yetkili teknik servis ağının Şanlıurfa’da kurmuş bulunuyoruz" dedi.

"Bütün tabancalarımız tamamen NATO standartlarında üretiliyor"

Tüm tabancalarının tamamen NATO standartlarında üretildiğine dikkat çeken Bekar, "Bütün tabancalarımız tamamen NATO standartlarında üretiliyor ve 45 farklı ülkeyi yeni ihraç edilen kaliteli tabancalardır. Bunların içerisinde şu iyi, bu kötü diyebileceğimiz, ayrım yapmıyoruz. Çünkü hepsinin belli bir üretim kalitesi mevcuttur. Özelikle bu haftadaki Tarım Fuarı’nda yeni yeni piyasaya sunmuş olduğumuz polimer tabancalarımız yoğun bir ilgi görmektedir. Px9, P9L ve P9LC adı altında ürettiğimiz yeni polimerlerimiz vatandaşlarımızın ve kullanıcılarımızın çok yoğun ilgisiyle karşı karşıya kalıyor. Bu da bize yapmış olduğumuz çalışmaların ve emeklilerin ne kadar doğru ve karşılık bulduğunu da bize göstermiş oluyor. Urfa özellikle bilinçli silahlanma ile ilgili ön plana çıkan bir şehirdir. Dolayısıyla inanılmaz bir yoğunlukla karşı karşıyayız. Bu bizi çok çok gururlandıran bir hadisedir. Özellikle silahlara karşı yerli üretici firmaların ürünlerinin kullanımının her geçen gün artıyor olması da hem ülke ekonomimiz adına hem de şirketimiz adına bizlere ayrı gurur vermektedir" diye konuştu.