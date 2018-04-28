Tiyatro oyunu ile geri dönüşüme dikkat çektiler

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen “Geri Dönüşüm ve Çevre” konulu tiyatro oyunu, ilkokul öğrencilerine unutulmaz bir gün yaşattı.Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte ilkokul...

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen “Geri Dönüşüm ve Çevre” konulu tiyatro oyunu, ilkokul öğrencilerine unutulmaz bir gün yaşattı.

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte ilkokul öğrencileri “Geri Dönüşüm ve Çevre” adlı oyun sergiledi. Ördekli Kültür Merkezi’nde 200 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen oyunda çocuklar hem eğitici bilgiler aldı hem de kıyasıya eğlenme imkânı buldu.

Etkinliğe katılan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Şahin, “Belediye olarak elektronik atıklar, bitkisel atık yağlar, atık piller ve ambalaj atıklarının toplanarak geri dönüşüme kazandırılması noktasında önemli çalışmalar yürütmekteyiz. Başkanımız Mustafa Dündar, çevre ve geri dönüşüm konularına büyük bir hassasiyet gösteriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen eğitimlerle bugüne kadar 676 okulda 181 bin 117 öğrenciye ulaşılmıştır. Osmangazi ilçe sınırlarında toplanarak geri dönüşüme gönderilen ambalaj atığı miktarı 111 bin tondur. Çöpe atılmayarak ayrı toplanan bu atıklardan yeniden ürün elde edilerek ülke ekonomisine katkı sağlanmıştır” dedi.