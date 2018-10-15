Tiyatronun coşkusu Bursa’yı sardı

‘23. Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’, 22 Ekim Pazartesi günü başlıyor. Bursa’da, 28 Ekim Pazar tarihine kadar sürecek olan festival, yurt içi ve yurtdışından pek çok tiyatro ekibinin gösterilerini Bursalı sanatseverlerle...

‘23. Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’, 22 Ekim Pazartesi günü başlıyor. Bursa’da, 28 Ekim Pazar tarihine kadar sürecek olan festival, yurt içi ve yurtdışından pek çok tiyatro ekibinin gösterilerini Bursalı sanatseverlerle buluşturacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından ve Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği (ASSITEJ) Türkiye Merkezi sanatsal desteği ile düzenlenen ‘Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’, bu yıl 23. kez gerçekleştiriliyor. Bursa’da coşkulu anlara imzasını atacak olan festivalin basın toplantısı, Hilton Otel’de yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, bu yıl 23.’sü gerçekleştirilen festivalin değerine işaret ettiği konuşmasında, Bursa’nın tarihi, kültürü, sosyal hayatı, ekonomisi ve tabiî zenginlikleriyle, Türkiye’yi temsil ettiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’nın alt ve üst yapısını inşa ederken sosyal ve kültürel faaliyetlere de ağırlık verdiğini anlatan Başkanvekili Yıldız, “Ulusal ve uluslararası faaliyetlerle Bursa’mızın değerlerini gündemde tutarken, farklı kültürlerin de şehrimizde buluşmasını sağlıyoruz. Tiyatro açısından şanslı bir şehir olan Bursa, Karagöz ve Hacivat efsanesi ile Türk Gölge oyunları geleneğinin merkezi. ‘23. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’ de Bursa’nın kültür harmanında bir gelenek haline gelmiştir. Bu yıl da dünyanın farklı ülkelerinden konuklarımızı, Bursa’da ağırlayacağız” diye konuştu.

Festivalde bir ilk

Festivalin 22 Ekim Pazartesi günü başlayacağını ifade eden Başkanvekili Yıldız, “Bursa’da 23 yıldır özveriyle gerçekleştirilen festivalde, ilk kez bu yıl imza günleri de yapılıyor. Çocuk edebiyatı alanında yapıtlar sunan Yalvaç Ural ve tiyatro bilimci, yazar, eleştirmen ve yönetmen Prof. Dr. Özdemir Nutku sevenleriyle Bursa’da buluşacak. Geçen yıl ilk kez verilen ‘Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Hizmet ve Emek Ödülü’ de bu yıl, çocuk tiyatrosuna katkılarından dolayı Özdemir Nutku’ya takdim edilecek” dedi.

Festival programının detaylarını da anlatan Yıldız, “Bursa’da 22 ile 28 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde, Türkiye’den 14 tiyatro ekibi ile İtalya, İngiltere, Ukrayna, Japonya, Bulgaristan, Uganda, Macaristan ve İran’dan gelen topluluklar çocuk ve gençlerle buluşacak. Ayrıca profesyoneller, üniversite öğrencileri ve çocuklara yönelik atölye çalışmaları da festival programında yer alıyor” diye konuştu.

Festivalde bütün oyunlar ve atölye çalışmalarının ücretsiz olduğunu dile getiren Yıldız, “Festivalde 56 gösteri, 14 atölye ve 3 imza günü, Bursa’nın

17 ilçesinde, 26 farklı sahnede seyircisiyle buluşacak. Bizler gençlerine değer veren bir toplumuz ve gençlere yönelik her çalışmayı destekliyoruz. Geleceğin, her anlamda yaşanılabilir bir kenti olmaya aday olan şehrimizde böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Profesyonel kadroların, tiyatronun en güzel örneklerini sergileyeceği festivale, tüm sanatseverleri bekliyoruz” şeklinde konuştu.

BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik de özellikli festivalin, klasik yapıdaki çocuk ve gençlik oyunları ile dans ve müzik ağırlıklı oyunlara, kukla gösterilerine ve atölyelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını söyledi.

BKSTV Genel Sekreteri Ahmet Ö. Erdönmez ile BKSTV Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Parlamış’ın da katıldığı toplantıda; festivalde sahne alacak toplulukların da BKSTV Genel Sekreteri Ahmet Ö. Erdönmez, Rejisör Faik Ertener, Doç. Dr. Nihal Kuyumcu ile ASSITEJ Türkiye Merkezi’nden Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yüce, Yönetim Kurulu Üyesi Özgün Çakar ve Genel Sekreter Bilge Serdar’dan oluşan ‘Sanat Kurulu’nca belirlendiği kaydedildi.

Açılış oyunu ‘Ben Sinbad’

Festival, 22 Ekim Pazartesi günü saat 10.30’da Tayyare Kültür Merkezi’nde, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ‘Ben Sinbad’ adlı oyununun gösterimiyle başlayacak. Binbir Gece Masalları’ndan Altuğ Görgü tarafından uyarlanan oyun, yine Görgü’nün yönetmenliğinde sahneye taşınıyor. Aykan Yılmaz, Mehmet Ali Açıl, O. Murat Erten ve Serdar Soyer’in rol aldığı oyunda, Basralı tüccar Sinbad’ın Asya, Afrika ve Güney denizleri seferlerinde karşılaştığı fantastik olaylar sahneye taşınıyor.