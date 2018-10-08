TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Enflasyonla mücadeleyi, kamu ve özel sektör birlikte yapabilir'

ANKARA (İHA) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarçıklıoğlu, "Türk özel sektörü olarak bu konuda da milli bir dayanışma içine girmeye, devletimizle birlikte topyekûn bir duruş sergilemeye, elimizi taşın altına koymaya hazırız. Zira enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadele anlamına gelmektedir" dedi.

ANKARA (İHA) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarçıklıoğlu, "Türk özel sektörü olarak bu konuda da milli bir dayanışma içine girmeye, devletimizle birlikte topyekûn bir duruş sergilemeye, elimizi taşın altına koymaya hazırız. Zira enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadele anlamına gelmektedir" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, enflasyonla mücadeleyi kamu ve özel sektörün birlikte yapabileceğini belirterek, “Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan Enflasyonla Mücadele Programını ve Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın hem mali disiplini koruma, hem de fiyat istikrarını sağlamaya odaklanmış olmasını, tüm bu sıkıntıları gidermek anlamında önemli buluyor ve destekliyoruz” ifadesini kullandı.

Fiyat istikrarının makroekonomideki en önemli sağlamlık göstergelerinden biri olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Türkiye 2002’den sonra mali ve siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı konusunda da kayda değer bir iyileşme elde etmiş, enflasyonun tek haneli seviyelere düşmesi sağlanmıştır. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağandışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranının yeniden çift haneler çıktığı görülmektedir. Artan enflasyon hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı, hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Ülkemiz için öncelikli konu olan tempolu ve istikrarlı büyüme için reel sektörümüzün küresel rekabetle uyumlu, gerçekçi, sürdürülebilir maliyetlerle üretim yapabilmesi sağlanmalıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan Enflasyonla Mücadele Programını ve Bakanımız Berat Albayrak’ın hem mali disiplini koruma, hem de fiyat istikrarını sağlamaya odaklanmış olmasını, tüm bu sıkıntıları gidermek anlamında son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Türk özel sektörü olarak bu konuda da milli bir dayanışma içine girmeye, devletimizle birlikte topyekûn bir duruş sergilemeye, elimizi taşın altına koymaya hazırız. Zira enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadele anlamına gelmektedir. Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Kamu ve özel sektör arasındaki güçlü koordinasyon ve istişareyle içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci geride bırakacağımıza inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.