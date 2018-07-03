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03 Temmuz 2018 Salı 17:15

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, KKTC’den erken ayrıldı

LEFKOŞA (İHA) – Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası’na yönelik saldırı haberini alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KKTC temaslarını tamamlayarak ülkeden ayrıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, KKTC'den erken ayrıldı
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LEFKOŞA (İHA) – Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası’na yönelik saldırı haberini alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KKTC temaslarını tamamlayarak ülkeden ayrıldı.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası’na (TSO) yapılan saldırı üzerine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KKTC’deki temaslarını tamamlayarak Osmaniye’ye hareket etti. Hisarcıklıoğlu tarifeli uçakla Adana üzerinden Osmaniye’ye gidecek. Gerçekleşen silahlı saldırıda Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Devrim Aksoy yaralanırken, yardımcısı Hasan Ersoy ise hayatını kaybetmişti.
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