TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “TOBB, Odalar ve Borsalar 81 ilde enflasyonla mücadeleyi sahiplenecek”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Mücadele Programını desteklediklerini belirterek, “81 il ve 160 ilçedeki Odalarımız ve Borsalarımızla birlikte enflasyonla mücadeleyi sahipleneceğiz ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışacağız” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Mücadele Programını desteklediklerini belirterek, “81 il ve 160 ilçedeki Odalarımız ve Borsalarımızla birlikte enflasyonla mücadeleyi sahipleneceğiz ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışacağız” dedi.

Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Türkiye bir defa daha devlet-millet birlikteliğiyle topyekûn bir iktisadi mücadele başlatmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programını makroekonomik istikrar için son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Zira artan enflasyon, girdi ve finansman maliyetlerimizi artırmakta, firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir. Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekûn bir duruş sergileyecek, elini taşın altına koyacaktır. Bu çerçevede TOBB ve Odalar-Borsalar, her milli konuda olduğu gibi bu konuda da milli bir dayanışma içindedir. 81 il ve 160 ilçedeki Odalarımız ve Borsalarımızla birlikte enflasyonla mücadeleyi sahipleneceğiz ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışacağız. İş dünyamızda bir diğer büyük sorun olan ve uzun süredir talep etmekte olduğumuz birikmiş KDV iade süreçlerini hızlandırma planı için de Bakanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki, kamu ve özel sektör arasındaki güçlü koordinasyon ve istişareyle içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci geride bırakacak ve yeniden tempolu ve istikralı büyüme sürecine gireceğiz.”