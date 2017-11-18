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18 Kasım 2017 Cumartesi 17:58

TOBB’tan Naim Süleymanoğlu için taziye mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Süleymanoğlu giydiği milli formayı, elde ettiği büyük başarılar ile taçlandırarak, Türk halkının gurur kaynağı oldu” dedi.

TOBB'tan Naim Süleymanoğlu için taziye mesajı
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Süleymanoğlu giydiği milli formayı, elde ettiği büyük başarılar ile taçlandırarak, Türk halkının gurur kaynağı oldu” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için vefat mesajı yayımladı. Hisarcıklıoğlu yayımladığı mesajda, Süleymanoğlu’nun giydiği milli formayı, elde ettiği büyük başarılar ile taçlandırarak, Türk halkının gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu, "Karaciğer naklinin ardından tedavisi süren Naim Süleymanoğlu’nun vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Süleymanoğlu, spor hayatı boyunca büyük başarılara imza atarak, milli forma ile ülkemizin tanıtımına büyük katkılar sağlamış, tüm halkımızın sevgisini kazanmış bir sporcumuzdu. ’Cep Herkülü’ lakabıyla tanınan Süleymanoğlu, olimpiyat oyunlarında 3, Dünya Şampiyonaları’nda ise 7 altın madalya kazanarak tüm zamanların en başarılı sporcularından biri olmuştur. Türk iş dünyası adına, kendisine Allah’tan rahmet, spor camiamıza, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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