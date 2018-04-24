Tok: “İlçemize değer katacak projeleri hayata geçirdik”

Samsun’daki esnafı gezerek talep ve önerilerini dinleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, ilçeye değer katacak projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Samsun’un en eski ticaret noktalarından biri olan Gazi Caddesi’nde esnaflık yapan iş yeri sahiplerini ziyaret eden Başkan Tok, esnaflar tarafından memnuniyetle karşılandı. Gazi Caddesi’nde yapılan hizmetlerden ötürü memnuniyetlerini dile getiren esnaflar, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ile birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

“İlçemize değer katacak projeleri hayata geçirdik”

Esnaf ziyaretinde, ilçeye yapılan yatırımlar ve gerçekleştirilen hizmetler hakkında esnaflara ve vatandaşlara bilgi veren Başkan Tok, “Göreve başladığımız günden bu yana İlkadım ilçemize değer katacak hizmet ve projeleri bir bir hayata geçirdik. Bu hizmetleri hayata geçirirken esnaflarımızın güven ve desteğini her zaman yanımızda hissettik. Esnafımızın güler yüzlülüğü daim etmek sıkıntılarını dinleyip çözüm bulmak da bizlere düşüyor ve bunun için her daim esnaflarımızla bir araya geliyor taleplerini, sıkıntılarını dinleyerek çözüm üretmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Halkımızın memnuniyeti için çalışıyoruz”

İlkadım halkının ferah, hijyenik cadde ve sokaklarda yaşamaları için yoğun çaba harcadığını vurgulayan Başkan Tok, “Her gün yüzlerce araç ve yaya trafiği ile hareketlilik yaşayan Gazi Caddemiz hızla gelişen, ilçemizin vitrini olarak öne çıkmakta. Gerek kent kimliğine yakışan gelişimi gerek iş yerlerinin yoğunluğu açısından önemli olan caddemiz, ilçemizin gelişimini göstermekte. Bizler de bu caddelere yatırımlarımı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra Gazi Caddemizdeki esnaflarımızla da bir araya gelerek daha başka neler yapa biliriz ortak akıl üzerine konuşuyor sohbet ediyoruz. 4 yılda belediye olarak asfalt yol, parke yol, beton kaldırım, sathi kaplama ve yeni yol açma çalışmaları kapsamında ilçemize ciddi anlamda hizmetler yaptık. Kaldırım çalışmaları kapsamında ilçemizde 4 yılda 128 bin m2 beton yol ve kaldırım yapımını tamamladık. Gazi Caddemizde bu çalışmalarda payını aldı. Geçen yıl cadde esnaflarımızın talebi üzerine, eskimiş ve tahrip olmuş Gazi Caddesi’nin kaldırımlarına kalıcı ve dayanıklı zemin güçlendirme çalışmaları doğrultusunda dekoratif renkli kaldırım ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştirdik. Şimdi Gazi Caddesi’ne yapmış olduğumuz bu çalışmalar doğrultusunda vatandaşlarımız ve esnaflarımız memnuniyetlerini dile getiriyor. Bu durumda bizleri memnun ediyor” şeklinde konuştu.