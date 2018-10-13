GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 20:34

Tokat Barosunun yeni başkanı Melih Yardımcı oldu

Tokat Barosunun bugün gerçekleştirilen seçimlerinde oy sayımları tamamlandı. 2 adayın yarıştığı seçimleri kazanan isim Av. Melih Yardımcı oldu.Tokat Barosu Tesislerinde öğlen 13.20’de başlayan seçimlerde 336 üyenin oy kullanması bekleniyordu....

Tokat Barosunun yeni başkanı Melih Yardımcı oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Tokat Barosunun bugün gerçekleştirilen seçimlerinde oy sayımları tamamlandı. 2 adayın yarıştığı seçimleri kazanan isim Av. Melih Yardımcı oldu.

Tokat Barosu Tesislerinde öğlen 13.20’de başlayan seçimlerde 336 üyenin oy kullanması bekleniyordu. Mevcut Başkan Faruk Bostancı’nın yeniden aday olmadığı seçimlerde Av. Volkan Bozkurt ve Av. Melih Yardımcı’nın listeleri yarıştı. Oy kullanma işlemlerinin 17.00’da tamamlanması ile oylar ilçe seçim kurulu nezaretinde sayılmaya başlandı. 296 üyenin oy kullanmaya geldiği seçimlerde 268 geçerli oy sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Av. Melih Yardımcı 142, Av. Volkan Bozkurt ise 126 oy aldı. Bu sonuçlara göre Tokat Barosunun yeni başkanı Av. Melih Yardımcı oldu. Yardımcı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Omuzlarımıza aldığımız yükün farkındayız. Bundan sonraki süreçte Baromuz için sözünü verdiğimiz çalışmalarımızı yerine getirme gayretinde olacağız. Yönetimimizde yer alan tüm arkadaşlarımızın adına, oy kullanmaya gelen tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Omuzlarımıza aldığımız yükün öneminin farkındayız. Seçim geride kaldı ve çalışmalarımızı tüm üyelerimizin yararına olacak şekilde gerçekleştireceğiz. Sonuçlar, Tokat’a ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Av. Melih Yardımcı’nın yönetiminde yer alan isimlerinin, Muharrem Övdür, Ayşe Saldırıcıer, Mustafa Say, Ahmet Gül, Yasin Karaca, Gül Sümeyye Ağar, Murat Özkan, Çetin çatak, Yasin Yılmaz ve Nagehan Narlıçay olduğu bilgisi verildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku