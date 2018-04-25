Tokat’ta ’57’inci Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü’

Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği ’57’inci Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü’ Tokat’ta protokol üyeleri ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından...

Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği ’57’inci Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü’ Tokat’ta protokol üyeleri ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen yürüyüş, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın ardından Cumhuriyet Meydanı’ nda başladı. Tokat’ın plaka koduyla aynı uzunlukta olan 60 metrelik Dev Türk Bayrağı ile birlikte yapılan yürüyüş tekbirler eşliğinde gerçekleşti. Erenler Şehitliği’nde yapılan Kuran Tilaveti ve dua ile son bulan vefa yürüyüşüne il protokolü ile birlikte her yaştan öğrenci katılım sağladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, "Dün ecdadımızın Çanakkale’de, aynı şekilde içeriden ve dışarıdan mandacılara ve emperyalistlere karşı vermiş olduğu kara savaşlarının unutulmamasını, gençlerde bir tarihsel bilinç, tarihsel şuur oluşmasını arzu ediyoruz. Tarih şehidin kalbidir derler. Gençlere dünü unutmamak, bugünü yaşatmak ve yarına güvenle yürümesini sağlamak için bakanlığımız bu yürüyüşleri tertip ediyor" şeklinde konuştu.