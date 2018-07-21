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21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:12

Tokat’ta erik ağacı Temmuz ayında ikinci kez çiçek açtı

Tokat’ın Niksar ilçesinde Değirmendere alabalık piknik ve mesire alanında bulunan erik ağacının yazın ortasında çiçek açması şaşkınlıkla karşılandı.

Tokat'ta erik ağacı Temmuz ayında ikinci kez çiçek açtı
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Tokat’ın Niksar ilçesinde Değirmendere alabalık piknik ve mesire alanında bulunan erik ağacının yazın ortasında çiçek açması şaşkınlıkla karşılandı.

Niksar’da, Hamit Ünlü adlı işletmeciye ait alabalık ve piknik mesire alanında bulunan bahçedeki erik ağacı vakitsiz çiçek açtı. Yaz mevsiminin ortasında Temmuz ayında erik ağacının çiçek açması görenleri şaşırttı.

15 yıldır tesisin işletmeciliğini yaptıklarını belirten Hamit Ünlü ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum. Ağaçlar her zaman mevsiminde çiçek açıp meyve verirdi, ama bu sene anormal bir durum var. Yaz mevsimin ortasında Temmuz ayında bahçede bulunan erik ağacı bu sene ikinci kez çiçek açtı. Ağacın çiçek açtığını gören müşterilerimiz tıpkı bizim gibi şaşkınlık ve hayretler içerisinde kalıyorlar. İnşallah bu sene aynı ağacın ikinci kez meyvesini yiyeceğiz. Doğanın dengesinin bozulduğunun bir örneği galiba, bilim insanlarının bu konuyu incelemesi gerekiyor diye düşünüyorum. İnsanlar şaşkın, dünya değişiyor galiba” diyerek şaşkınlığını ifade etti.
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