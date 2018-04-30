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30 Nisan 2018 Pazartesi 09:17

Tokat’ta köylüler yağmur duasına çıktı

Tokat merkeze bağlı Behram köyünde vatandaşlar yağmur duası yaptı.Türkiye genelinde son 44 yılın en kurak dönemi yaşanırken, Tokat’ta çiftçiler ekinlerin susuz kalmasından endişe ediyor. Behram köyünde bir araya gelen vatandaşlar ellerini...

Tokat'ta köylüler yağmur duasına çıktı
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Tokat merkeze bağlı Behram köyünde vatandaşlar yağmur duası yaptı.

Türkiye genelinde son 44 yılın en kurak dönemi yaşanırken, Tokat’ta çiftçiler ekinlerin susuz kalmasından endişe ediyor. Behram köyünde bir araya gelen vatandaşlar ellerini semaya açarak yağmur duası yaptı. Behram köyü cami önünde İl Müftü Yardımcısı Cabir Çelik tarafından yağmur duası yaptırıldı. Yağmur duasının ardından okul bahçesinde vatandaşlara yemek ikram edildi.

Müftü Yardımcısı Çelik, Kaşkarlı Mahmut’un ’Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter’ sözüne değinerek, "Rabbim hiç bir zaman bu beldeleri, vatan için milleti için canını ortaya koyan bu güzel insanları asla mahcup etmeyecektir, rızıksız bırakmayacaktır" dedi.

Köy muhtarı Ahmet Saygılı ise yağmur yağmaması nedeniyle ekinlerin zayıf olduğunu belirterek, "Ekinlerimiz yağmur, Cenab-ı Allah’ın rahmetini bekliyor. İnşallah hocalarımızın da dualarını yaptılar, onların dualarıyla Allah’tan rahmet bekliyoruz" diye konuştu.
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