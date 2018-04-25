GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 13:40

TOKİ Kayaşehir evleri sahiplerini buldu

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Kayaşehir’de yatay mimari ve mahalle konseptiyle inşa edilen 605 konut, kura çekimi ile sahiplerini buldu. Çekilişte adı çıkan vatandaşların mutluluğu renkli görüntüler oluşturdu.Başvuruları...

TOKİ Kayaşehir evleri sahiplerini buldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Kayaşehir’de yatay mimari ve mahalle konseptiyle inşa edilen 605 konut, kura çekimi ile sahiplerini buldu. Çekilişte adı çıkan vatandaşların mutluluğu renkli görüntüler oluşturdu.

Başvuruları 11 Nisan’da sona eren TOKİ Kayaşehir evleri, yapılan kura çekimi ile sahiplerini buldu. Şehit aileleri ve engelli vatandaşların öncelikli olduğu kura çekimi, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde yapıldı. Noter huzurunda gerçekleşen kura çekilişi, Facebook ve idarenin resmi sayfası üzerinden canlı olarak takip edildi. Kurada adı çıkan vatandaşların mutluluğu renkli görüntüler oluşturdu.

‘‘Tek hayalim buydu, normalde ev sahibi olamazdım’’

Çekiliş sonunda ev sahibi olan vatandaşlar, ‘‘Tek hayalim buydu, normalde ev almamız mümkün değildi. TOKİ’yi bekliyorduk, Allah’a şükürler olsun bizi ev sahibi yaptı. 30 yıllık hayalimiz gerçek olacak sayesinde. Allah herkese ev sahibi olmayı nasip etsin. Şu an çok heyecanlıyım, hiç beklemiyordum. Şimdi gidip müracaat edeceğim ve ne yapmam gerektiğini öğreneceğim. Hayırlısı inşallah, Allah olmayanların da gönlüne göre versin’’ ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku