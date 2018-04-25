TOKİ Kayaşehir evleri sahiplerini buldu

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Kayaşehir’de yatay mimari ve mahalle konseptiyle inşa edilen 605 konut, kura çekimi ile sahiplerini buldu. Çekilişte adı çıkan vatandaşların mutluluğu renkli görüntüler oluşturdu.Başvuruları...

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Kayaşehir’de yatay mimari ve mahalle konseptiyle inşa edilen 605 konut, kura çekimi ile sahiplerini buldu. Çekilişte adı çıkan vatandaşların mutluluğu renkli görüntüler oluşturdu.

Başvuruları 11 Nisan’da sona eren TOKİ Kayaşehir evleri, yapılan kura çekimi ile sahiplerini buldu. Şehit aileleri ve engelli vatandaşların öncelikli olduğu kura çekimi, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde yapıldı. Noter huzurunda gerçekleşen kura çekilişi, Facebook ve idarenin resmi sayfası üzerinden canlı olarak takip edildi. Kurada adı çıkan vatandaşların mutluluğu renkli görüntüler oluşturdu.

‘‘Tek hayalim buydu, normalde ev sahibi olamazdım’’

Çekiliş sonunda ev sahibi olan vatandaşlar, ‘‘Tek hayalim buydu, normalde ev almamız mümkün değildi. TOKİ’yi bekliyorduk, Allah’a şükürler olsun bizi ev sahibi yaptı. 30 yıllık hayalimiz gerçek olacak sayesinde. Allah herkese ev sahibi olmayı nasip etsin. Şu an çok heyecanlıyım, hiç beklemiyordum. Şimdi gidip müracaat edeceğim ve ne yapmam gerektiğini öğreneceğim. Hayırlısı inşallah, Allah olmayanların da gönlüne göre versin’’ ifadelerini kullandı.