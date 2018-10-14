Tokyo’nun yeni balık pazarına ziyaretçi akını

Tokyo’nun yeni balık pazarı “Toyosu Fish Market” kapılarını ziyaretçilere açtı. Yeni tesisi görmek isteyen binlerce kişi, sabah erken saatlerden itibaren pazar girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Tokyo’nun 83 yıllık simgesel ve tarihi balık pazarı Tsukiji’nin 6 Ekim’de tamamen kapanmasının ardından, dünyaca ünlü tesisin yerine kurulan Toyosu Balık Pazarı, 11 Ekim’de ticari faaliyetler için hizmete açıldı. Açılışın ardından hazırlıkların tamamlanmasıyla, tesise ziyaretçi kabulüne başlandı. Sabah erken saatlerden itibaren Tokyo’nun yeni balık pazarını görmek isteyen binlerce ziyaretçi, pazara adını veren Tokyo’nun Toyosu bölgesine akın etti.

Uzun yıllar boyu dünyanın en büyük su ürünleri ve gıda pazarı unvanını elinde bulunduran Tsukiji’den 1,8 kat daha büyük olan 407 bin metrekarelik yeni tesisin tüm bölümleri ziyaretçilere açılmasa da, tarihi pazardan yeni tesise taşınan ünlü restoranların önünde uzun kuyruklar oluştu. Kimi ziyaretçiler eski Tsukiji Balık Pazarı’nın vazgeçilmezi özel forkliftlerin üzerinde poz verirken, kimileri de hal bölümüne konulan dev balık heykelinin önünde pazarın ilk gününü fotoğrafladı. Panaromik Tokyo manzarasını izleme imkanı sunan seyir terası da ilgi gördü.

Birçok gelenek değişti

Tsukiji’de bulunan 83 yıllık tesiste ziyaretçiler meşhur balık mezatları başta olmak üzere, toptan satış yapılan alanlara da girebiliyorken, yeni tesisin tamamen ticaret odaklı inşa edildiği gözlendi. İlk günde tesisi ziyaret edenler, balık pazarının farklı bölümlerinin ancak küçük kısımlarını camekanların ardındaki gözlem balkonlarından görebildi.

Kapılarını kapatan tarihi Tsukiji Balık Pazarı’ndaki balıkçıların sık sık şikayetlerine neden olan aşırı turist yoğunluğu nedeniyle yıllar içinde turistik etkinlik halini alan balık mezatları yeni tesiste ziyaretçilere kapalı olacak. Yalnızca, inşa edilen gözlem balkonlarından izlenebilecek açık artırmalar 2019’da başlayacak.

’Yeni tesis AVM gibi’

Yılda 3.8 milyar dolar dolayında satışın yapıldığı tarihi Tsukiji Balık Pazarı’nın ticari anlamda yerini alan Toyosu, ilk gününde meraklıların yoğun ilgisi ile karşılaşsa da, bazı ziyaretçilerin beklentilerini karşılamadı. Tesisteki ana faaliyetlerin camekanların ardından izlenecek olması meraklıları üzdü. Yeni tesisle ilgili internette çok sayıda tanıtım gördüğünü ve merak ederek ziyaret etmek istediğini belirten Japon üniversite öğrencisi Yukari Asaya (23), "Eski pazarı daha çok seviyordum. Burası geleneksellikten uzak ve sadece bir alışveriş merkezini andırıyor" ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisi Sayaka Seki (22) ise, yeni balık pazarının eski pazarın geleneksel havasına göre resmi ve şekilsel olduğunu ifade etti. Toyosu Balık pazarında ana faaliyetlere ziyaretçilerin yaklaşamamasının olumsuz olduğunu değerlendiren üniversite öğrencisi Yusaku Ryu (23) de, "Eski pazarda her şeye yakındık. Burada ise camların ardından izledik" ifadelerini kullandı.

Tesisin 11 Ekim’deki açılışında konuşan Tokyo Valisi Yuriko Koike, Toyosu’nun da Tsukiji gibi simgesel hale gelmesini hedeflediklerini belirterek, "Bugün yeni bir marka oluşturmaya başlıyoruz. Adı Toyosu" demişti.