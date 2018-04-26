Toptan: “2023, 2053, 2071 hedeflerine varmayı gerçekten istiyorsak spor ve sanat alanında da başarılı olmamız gerekir”

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı ve TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan, Zonguldak’ta ödül töreninde, “Dünyanın bilinen ülkelerinden biri olacak isek 2023, 2053, 2071 hedeflerine varmayı gerçekten istiyorsak sadece ekonomik alanda değil, sadece sosyal alanda değil, özellikle spor ve sanat alanında da başarılı olmamız gerekir” diye konuştu.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı ve TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan, Zonguldak’ta ödül töreninde, “Dünyanın bilinen ülkelerinden biri olacak isek 2023, 2053, 2071 hedeflerine varmayı gerçekten istiyorsak sadece ekonomik alanda değil, sadece sosyal alanda değil, özellikle spor ve sanat alanında da başarılı olmamız gerekir” diye konuştu.

Japonya’da faaliyet gösteren Cosmonet-Japonya isimli sivil toplum kuruluşu tarafından 27. düzenlenen "Uluslararası Dünya Çocukları Ağaç Sevgisi Resim Yarışması"na Türkiye’den katılan 3. sınıf öğrencisi Onat Efe Bostancı üçüncülük elde etti. Yarışmaya Türkiye’den beş okulun yanı sıra çeşitli ülkelerden 30’u aşkın okulda öğrenim gören öğrenciler de katılım sağladı. Zonguldak Köksal Toptan İlköğretim Okulu öğrencisi Onat Efe Bostancı, Japonya’dan gönderilen ödülünü ise Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan’ın elinden aldı.

Öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılanan Toptan’a eşi Saime Toptan ile Milli Eğitim İl Müdürü Pervin Töre eşlik etti. Okul bahçesinde gerçekleştirilen ödül töreninde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, Japonya’da yaşayan Zonguldaklı işadamı Murat Ensici’nin destekleriyle yarışmaya katılım sağlandığını ifade etti. Ensici’nin iki ülke arasında aynı zamanda dostluk köprüsü de kurduğunu hatırlatan Toptan, şu ifadelere yer verdi:

“Güzel bir etkinlik için bir arada bulunuyoruz. Bizim yıllardan beri söylediğimiz anlatmaya çalıştığımız bir hususun hayata geçmiş olmasının görüntüsüdür. Hep söyledik, söylemeye devam ediyoruz ki bizim çocuklarımız ellerine biraz imkan verildiği takdirde dünyanın en başarılı çocukları, gençleri olabilecek yetenekte, zekada çocuklardır. Türkiye’den bu yarışmaya 5 okul katıldı. İçlerinde bizim de bulunduğumuz 5 okul Japonya’da dünyanın 30’u aşkın okuluyla yarıştılar ve başarılı oldular. Türkiye üç tane ödül aldı. Bunlardan birisi de Onat’ın. Ben Onat ve ona önderlik eden öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Dünyanın bilinen ülkelerinden biri olacak isek 2023, 2053, 2071 hedeflerine varmayı gerçekten istiyorsak sadece ekonomik alanda değil, sadece sosyal alanda değil, özellikle spor ve sanat alanında da başarılı olmamız gerekir.”

Programda okul binasında yer alan ve Saime Toptan’ın adına yapılan çok amaçlı salonun açılışı gerçekleştirildi. Köksal Toptan, yarışmaya Türkiye’den katılım sağlanmasına katkı sağlayan ve Japonya’da yaşayan Murat Ensici ile de telefonla görüşerek selamlarını iletti.

Törende minik öğrenciler çeşitli yörelere ait halk oyunları gösterilerini sergiledi.