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25 Temmuz 2018 Çarşamba 18:11

Torba yasaya giremeyen postacılar torbaya girdi

Bursa’da PTT önünde çuval içine girerek açıklama yapan postacılar, torba yasayla kendilerine de yıpranma hakkı tanınmasını istedi.Bursa’da görev yapan postacılar, PTT Başmüdürlüğü önünde çuvallı basın açıklaması yaptı. Türk...

Torba yasaya giremeyen postacılar torbaya girdi
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Bursa’da PTT önünde çuval içine girerek açıklama yapan postacılar, torba yasayla kendilerine de yıpranma hakkı tanınmasını istedi.

Bursa’da görev yapan postacılar, PTT Başmüdürlüğü önünde çuvallı basın açıklaması yaptı. Türk Haber-Sen Bursa Şube Başkanı Orhan Avcı, “Posta dağıtıcıları olarak büro hizmeti yapan diğer kamu çalışanlarından farklı bir ifa etmekteyiz. Posta dağıtıcıları her türlü hava şartlarında, kışın dondurucu soğuğuna rağmen her gün 20-30 kilogram yükünü gram gram dağıtarak, 18-20 kilometre yol yürüyor. İş yoğunluğu sebebiyle yılbaşı, bayram tatili ve hafta sonu çalışmakta ve normal kamu hizmetinden farklı olarak yılda 50-60 gün fazla mesai yapmaktayız” dedi.

Postacıların torbaya girmek istediğini dile getiren Avcı, “Bu çalışma temposuna dayanamayacağımızı kanun koyucular bilmektedirler. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı kanunun 40. maddesinin bendinde 55 yaşımızı doldurduğumuz zaman emekli olmamız gerektiği hükmünü koyulmuştur. Yıprandığımızı zımnen kabul etmişler. Fakat fiili hizmet müddeti hakkımız, yeni hazırlanan torba yasada sağlık çalışanlarına var, postacılara yok. Kamu çalışanları 65 yaşına kadar çalışabilmektedirler. Ancak PTT çalışanı dağıtıcı unvanlı personel 55 yaşına kadar çalışabilmektedir. Dolayısı ile kurum içinde yanında çalışan aşçı, teknisyen, memur, şef, amir, müdür gibi tüm unvandaki personel 65 yaşına kadar çalışabiliyor. Ancak dağıtıcı ve başdağıtıcı unvanlı personel 10 yıl az çalışıyor. Bu da emekli aylıkları dahil pek çok sosyal haktan mahrum bırakıldıklarının delilidir. Bundan dolayı hükümetten, muhalefet partilerinden, cumhurbaşkanımızdan postacıların bu haklı talebini dikkate almalarını istiyoruz” diye konuştu.
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