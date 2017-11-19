Torbalı’da tarımsal sanayinin gelişmesinde etkili ürünlerin başında gelen zeytin ve zeytinyağı için düzenlenen Torbalı Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali başladı. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Torbalı’nın armasının artık zeytin olduğunu açıkladı.

Torbalı Saipler Köyü’nde gerçekleşen şenliğin açılışına Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’in yanı sıra Kaymakam Kadir Serter Otçu, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Torbalı’nın simgesi artık zeytin”

Torbalı’da 400 bin dekar üzerinde tarım alanı olduğunu belirten Torbalı Belediye Başkan Adnan Yaşar Görmez, “Bu alanın 100 bin dekarı zeytinlik alan. Bu bizim değerimiz, bunu en güzel şekilde bir marka yapmak üzere her yıl festivalimizi yapmaya devam edeceğiz. Torbalı’nın artık belediye arması zeytin oldu, hayırlı uğurlu olsun. Geçen hafta meclisten geçti, Torbalı’nın simgesi artık zeytin dalları” dedi.

“Sürpriz yatırımları müjdeleyeceğiz”

Torbalı’nın önemli atılımlar gerçekleştirdiğine değinen Başkan Görmez, “Torbalı, hükümetimizin bütün yatırımlarında öncelik aldı. Eğitimden sağlığa son 30 yılı katlayacak şekilde yatırımlar getirdik. Bu anlamda bizden desteğini hiç esirgemeyen AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’ya teşekkür ediyorum. 250 yataklı devlet hastanesi yaptık. Hastaneyi 70 bin metrekare üzerine yaptık, 45 metrekaresi kapalı alan. Eski hastanede çekilen çileli günler bitti artık. Vekilimiz de hastanemize 10 tane yeni doktor sağladı. İZBAN’ımız ile merkez ilçe olduk. Çoluğumuz çocuğumuz İzmir’e konforlu şekilde ulaşabiliyor. İzmir-Aydın asfaltında çalışmalarımız, yol üzerindeki kavşak çalışmalarımız devam ediyor. Kemalpaşa yolunun yapımına da başlayacağız. Son 10 yılda Torbalı’da kesilen inşaat ruhsat sayısı 3 bin civarında, bizim dönemimizde 4 bin 600 ruhsat kestik. Bu 3’e katlandı demek. Yatırımcıya ‘Ben burada iş yaparım’ demeyi Rabbim bize nasip etti. Torbalı için daha yapacaklarımız da var. Çok sürpriz güzel yatırımlarımızda olacak. Onları da sizlere müjdeleyeceğiz” diye konuştu.

İlçe Kaymakamı Kadir Serter Otçu ise Torbalı’nın sanayinin yanı sıra tarımda da önemli noktada olduğunu dile getirerek, devletin de Torbalı’daki dönüşümü uygun şekilde yapmak için katkı sağladığını vurguladı.

“2023 hedeflerine koşar noktada katkı sağlıyor”

Torbalılı olan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise hemşerileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Torbalı‘nın son zamanlarda sadece sanayisi ve ödediği vergileriyle gündeme gelmiş olmasına rağmen büyük bir tarım arazisine sahip olduğunu ve potansiyelini gösterdiğini belirterek, “Bu ilçenin kalkınması noktasındaki potansiyele ilişkin maalesef ön açıcı adımlar atılmamıştı. Bugün Torbalı başta İzmir olmak üzere tüm Türkiye’ye örnek bir model ortaya koyuyor. Bir yanda sanayi bir yandan tarım ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2023 hedeflerine koşar noktada hedef ortaya koymuş oluyor. Ben hem sanayi hem tarım sektöründe katkılar yapan Başkan Adnan Yaşar Görmez’e teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.



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Şenlik kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenirken, alanda kurulan yörük çadırında vatandaşlara zeytinyağlı gözleme, sarma ile lokma ikram edildi. Şenlik kapsamında yerel sanatçılar da günboyu konserler verecek.