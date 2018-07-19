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19 Temmuz 2018 Perşembe 21:57

Tosya’da şiddetli yağmur sonrası köy yolları kapandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle köy yolları sular altında kaldı.Edinilen bilgilere göre, Tosya ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, nedeniyle köy yolları sular altında kaldı. Menfezlerde meydana gelen taşkınlar...

Tosya'da şiddetli yağmur sonrası köy yolları kapandı
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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle köy yolları sular altında kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Tosya ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, nedeniyle köy yolları sular altında kaldı. Menfezlerde meydana gelen taşkınlar sonrası Çepni köyü, Kaya önü köyü ve Bayat köyü yollarının belli kısımlarında yol araç trafiğine kapandı. Yaşanan sel nedeniyle araçlarında bekleyen vatandaşlar saatlerce yağmurun dinmesini bekledi.
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