Kastamonu’nun Tosya ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle köy yolları sular altında kaldı.Edinilen bilgilere göre, Tosya ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, nedeniyle köy yolları sular altında kaldı. Menfezlerde meydana gelen taşkınlar sonrası Çepni köyü, Kaya önü köyü ve Bayat köyü yollarının belli kısımlarında yol araç trafiğine kapandı. Yaşanan sel nedeniyle araçlarında bekleyen vatandaşlar saatlerce yağmurun dinmesini bekledi.
Tosya’da şiddetli yağmur sonrası köy yolları kapandı
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle köy yolları sular altında kaldı.Edinilen bilgilere göre, Tosya ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, nedeniyle köy yolları sular altında kaldı. Menfezlerde meydana gelen taşkınlar...