Toz bulutu Cizre’de hayatı olumsuz etkiledi

Suriye’den gelen toz bulutu Şırnak’ın Cizre ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkiledi.

CizrE’de Akşam saatlerinde etkili olan kum fırtınası bir süre sonra yerini toz bulutuna bıraktı. Toz bulutunun büyük ölçüde etkisini gösterdiği ilçe merkezinde görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte araçlar ve araç sürücüleri kazalara neden olmamak için hız limitlerini düşürüp, araç farlarını yakarak yollarına devam ediyor. İkindi vakti saatlerinden bu yana etkisini sürdüren toz bulutu nedeniyle astım hastaları, yaşlılar ve çocuklar evlerinden dışarı çıkamaz hale geldi.

Uzmanlar bu durumlarda vatandaşlara mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.