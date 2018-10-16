GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 15:30

Toz bulutu Pazarcık ilçesini de esir aldı

Suriye üzerinden gelen toz bulutu Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesini de esir aldı.Edinilen bilgiye göre, Suriye üzerinden yoğun toz bulutu günün ilerleyen saatlerinde Pazarcık merkezine ulaştı. Pencereden dışarı bakan vatandaşlar son yılların...

Toz bulutu Pazarcık ilçesini de esir aldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Suriye üzerinden gelen toz bulutu Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesini de esir aldı.

Edinilen bilgiye göre, Suriye üzerinden yoğun toz bulutu günün ilerleyen saatlerinde Pazarcık merkezine ulaştı. Pencereden dışarı bakan vatandaşlar son yılların en yoğun toz bulutunu görünce gözlerine inanamadı. Güneyden gelen rüzgarla birlikte ilerlemeye devam eden toz bulutu, yer yer görüş mesafesinin 50 metrenin altına inmesine sebep oldu.

Toz zerreciklerinin şehri tanınmaz hale getirdiği hava koşullarıyla ilgili açıklama yapan meteoroloji yetkilileri, vatandaşların zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmamalarını bildirdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku