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15 Ekim 2018 Pazartesi 03:10

Toz bulutu Şanlıurfa’yı esir aldı

Suriye üzerinden gelerek ilk önce Ceylanpınar, Viranşehir ve Siverek ilçelerinde etkili olan yoğun toz bulutu gece geç saatlerde Şanlıurfa’nın merkezine ulaştı. Pencereden dışarı bakan vatandalar son yılların en yoğun toz bulutunu görünce...

Toz bulutu Şanlıurfa'yı esir aldı
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Suriye üzerinden gelerek ilk önce Ceylanpınar, Viranşehir ve Siverek ilçelerinde etkili olan yoğun toz bulutu gece geç saatlerde Şanlıurfa’nın merkezine ulaştı. Pencereden dışarı bakan vatandalar son yılların en yoğun toz bulutunu görünce gözlerine inanamadı.

Edinilen bilgiye göre, Suriye üzerinden gelen yoğun toz bulutu Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde etkili oldu. Akşama doğru Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde etkili olan toz bulutu, gece geç saatlerde ise Şanlıurfa merkezi ile Siverek, Akçakale ve Harran ilçelerini adeta esir aldı. Gece pencereden dışarı bakan vatandaşlar, son yılların en yoğun toz bulutunu görünce gözlerine inanamadı. Toz bulutu en çok çocuk ve yaşlıları olumsuz etkilerken sürücüler de trafikte ilerlemekte zorlandı. Evlerine kapanan vatandaşlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaya özen gösterdi. Toz bulutu gece boyunca etkisini sürdürdü.
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