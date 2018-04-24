Trabzon’da 2018 yılında hedef 400 bin ton asfalt sermek

Trabzon Büyükşehir Belediyesi asfalt sezonunun açılışını yaptı. Mahalle yollarındaki sorunları çözüme kavuşturabilmek için asfaltlama çalışmalarına özel önem veren Büyükşehir Belediyesi, mevsim itibariyle 2018 yılı asfaltlama sezonunun açılışını gerçekleştirdi. Her gün Trabzon’un birçok farklı noktasında asfaltlama çalışması icra eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2018 yılında çok sayıda mahalle yolunu standartlara uygun hale getirmeyi planlıyor.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon’un büyükşehir statüsüne kavuştuğu 30 Mart 2014’ten buyana mahalle yollarına 1 milyon tonunun üzerinde asfalt serdiklerine dikkat çekti. Asfaltlama çalışmalarında kesinlikle kalıcı çalışmalar yapmaya özel önem verdiklerini kaydeden Gümrükçüoğlu, “Geçici çalışmalar yapmak yerine kalıcı çalışmalara imza atıyoruz. Bu şekilde israfın önüne geçtiğimiz gibi insanlarımıza uzun yıllar hizmet edecek yollar oluşturuyoruz. Yol çalışmalarımız sadece asfaltlama çalışmalarından ibaret değildir. Programda dâhilinde gerekli görülen noktalarda sanat yapısı inşaatlarını, kanaval ve kaldırım çalışmalarını titizlikle gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızın ardından yaptığımız asfaltlama ve betonlama çalışmaları ile uzun yıllar hizmet verecek kaliteli yollar oluşturuyoruz” dedi.

2018 yılında asfalt mevsimi başlamadan önce yollara 25 bin ton asfalt serdiklerini belirten Gümrükçüoğlu, “Asfalt çalışmalarımıza mevsim itibariyle hız vermiş olmakla birlikte hava şartlarının uygun olduğu her gün bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu nedenle 2018 yılında asfalt sezonunun mevsim itibariyle yeni başlamış olmasına rağmen 25 bin ton asfaltı yollara sermiş durumdayız. 4 yılda 1 milyon ton asfalt yapmış bir belediye olarak 2018 yılı içinde çok sayıda mahallemizde asfaltlama çalışması planlıyoruz. Bu yılki hedefimiz 350-400 bin ton asfaltlama rakamına ulaşmaktır. Şuan her gün 3 ayrı ekiple asfaltlama yapıyoruz. Birkaç güne ekip sayımız 4’e çıkacaktır. Ayrıca ihale ile yüklenici firmaya da asfalt serme çalışması yaptırarak ekip sayımızı daha da arttıracağız” diye konuştu.